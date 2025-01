Menos viajes a Argentina provocaron descenso del gasto en el exterior en 2024

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue generó que los precios se volvieran atractivos para los uruguayos y que el turismo de compras se acrecentara mes a mes.

En setiembre de 2023 la diferencia de precios entre Salto y Concordia -medida por la Universidad Católica- llegó a 180% y fue la más alta desde que comenzó a efectuarse el relevamiento en julio de 2015.

Pero la situación comenzó a cambiar con la asunción de Javier Milei como presidente. Una de las medidas que adoptó el gobierno fue aplicar una devaluación mayor a 100%. A partir de ese momento la brecha entre los dos tipos de cambio comenzó a disminuir y lo mismo pasó con los precios a los dos lados de la frontera.

La primera medición de la Universidad Católica fue en enero de 2024 y se redujo hasta 97,4%. Después bajó en marzo a 50,3%, subió levemente a 59,2% en mayo y en julio fue de 80,1%.

El último relevamiento del año fue en noviembre y la variación de precios (21,7%) fue la más baja desde 2018. La diferencia en alimentos y bebidas no alcohólicas y en productos del hogar fue de 28%.

Además, en el rubro de prendas de vestir y calzado se verificó que los precios fueron 10% más favorables en Salto que en la localidad argentina. En ese mes también desapareció la disparidad de los precios de los combustibles.

El cambio de escenario desmotivó la salida de uruguayos hacia el país limítrofe. Durante el año se realizaron 2.120.874 viajes con una reducción de 45%. El gasto fue de US$ 779,4 millones frente a los US$ 1.248,2 millones de 2023, con una retracción de 37,5%.

En el último trimestre la variación fue más contundente. Se registraron 440.323 salidas frente a las 951.991 del mismo período de 2023, con una baja de 54%.

Billetes, plata, pesos argentinos y dolares. ARGENTINA-FOREX-CURRENCY-PESO This photo illustration shows Argentinian 20,000 pesos, 10,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos and 100 USD banknotes in Buenos Aires on January 13,

LUIS ROBAYO / AFP