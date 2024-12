Ministerio de Economía y Finanzas activó cláusula de salvaguarda para elevar el tope de endeudamiento

El tope legal para el endeudamiento de 2024 era de US$ 2.300 millones, según la Rendición de Cuentas presentada en 2023. Y si bien a noviembre de este año el endeudamiento neto es de US$ 2.287 millones, el gobierno ya sabe que ese tope se superará este mes de diciembre.

En este caso, al MEF se le permitiría la ampliación del tope legal de endeudamiento neto para 2024 hasta el equivalente a US$ 2.990 millones.

-lcm2609-jpg..webp Ministerio de Economía. Archivo Foto: Leonardo Carreño.

Los motivos

Entre las razones que llevaron al MEF a activar la cláusula de salvaguarda, la cartera señaló “los sustanciales cambios en los precios relativos ocurridos en la economía uruguaya durante 2023 y 2024” que llevaron a una “fuerte merma” en los ingresos tributarios

De acuerdo con el MEF, fueron “casi US$ 600 millones menos de recaudación”, lo que sumado a un "menor nivel de actividad" económica (US$ 160 millones, 0,2% del Producto Interno Bruto) y a "otras causas microeconómicas" (US$ 240 millones).

“El efecto precios generó un mayor endeudamiento neto al previsto en junio de 2023 cuando se fijó el tope de endeudamiento neto para 2024”, argumentó el MEF.

En ese sentido, la cartera señaló que "en los últimos años, la caída de los precios internacionales de las materias primas y la fuerte distorsión de precios respecto a Argentina determinaron un sustancial cambio de precios relativos en la economía uruguaya, particularmente entre precios transables y no transables y entre precios minoristas y deflactor del PIB".

Ese cambio implicó "una reducción de los índices inflacionarios en el país, mayor a la ya prevista" en la rendición de cuentas presentada el año pasado.

"Si bien la reducción de los guarismos inflacionarios contribuyó al crecimiento económico e incrementó el poder adquisitivo de los hogares, también determinó una merma en los ingresos tributarios nominales del Gobierno Central en 2024", señaló la cartera.

Ahora las autoridades del MEF, según establece la ley de Presupuesto en su artículo 699, deberán comparecer ante la Asamblea General en un plazo no mayor a 30 días corridos luego de invocada la cláusula de salvaguarda.