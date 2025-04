Tras mejorar en marzo, las exportaciones de bienes cierran el primer trimestre con aumento de 5%

El Instituto Uruguay XXI informó este martes que las ventas al exterior uruguayas –incluidas las de zonas francas- llegaron a US$ 2.896 millones en el primer trimestre del año. En el resultado trimestral pesaron las ventas de marzo que alcanzaron los US$ 1.060 millones, con suba interanual de 14% . Un mes atrás habían retrocedido 5% y completado el primer bimestre con una mínima variación positiva de 1%.

Entre enero y marzo, la carne vacuna se consolidó como el principal producto exportado con US$ 614 millones y crecimiento de 24% en comparación con el año pasado. Las principales colocaciones fueron en Estados Unidos con US$ 238 millones y suba de 98%, China con US$ 150 millones y descenso de 17% y la Unión Europea (UE) con US$ 113 millones e incremento interanual de 33%. Otros envíos fueron hacia Israel y Brasil.

La celulosa se ubicó en el segundo lugar con US$ 552 millones , sin variación interanual. China se consolidó como el principal comprador con US$ 254 millones (+ 11%), seguido por la UE con US$ 192 millones (- 12%) y Estados Unidos con US$ 47 millones (+ 31%).

El tercer sitio fue para los productos lácteos. Argelia fue el mayor destino de exportación con US$ 73 millones y aumento interanual de 93%. Luego estuvo Brasil con US$ 63 millones y suba de 1%. Entre los principales compradores se sumó Mauritania. El país africano adquirió productos lácteos por US$ 8 millones con incremento de 109% respecto al mismo período de 2024.

Los concentrados de bebidas obtuvieron exportaciones por US$ 189 millones, sin variación interanual. El quinto puesto fue para el trigo con US$ 112 millones e incremento de 56%.

En marzo, los principales productos vendidos al exterior fueron la celulosa, carne vacuna, concentrado de bebidas, productos lácteos, subproductos cárnicos, madera y productos de madera, vehículos, productos farmacéuticos y plásticos y sus manufacturas.

Exportaciones por destinos

Según el reporte oficial, Brasil encabezó el listado de compradores de bienes uruguayos con US$ 536 millones e incremento de 1%. Las principales colocaciones fueron de trigo por US$ 85 millones (+ 79%), vehículos con US$ 63 millones (-34%) y productos lácteos con US$ 63 millones (+ 1%).

Productos lácteos: datos estimulantes en la última subasta que genera referencias de precios en el ámbito internacional. Conaprole

Luego se ubicó China con ventas por US$ 490 millones con descenso de 6% en la comparación con igual período de 2024. La celulosa lideró el ranking de productos con US$ 25 millones (+ 11%), seguida por la carne vacuna con US$ 150 millones (- 17%) y los subproductos cárnicos con US$ 52 millones (+ 36%).

La UE quedó en tercer lugar con exportaciones por US$ 428 millones y aumento de 2%. Las principales ventas fueron de celulosa, carne vacuna, madera y productos de madera, arroz y colza y carinata.

En cuarto lugar quedó Estados Unidos con US$ 392 millones y suba interanual de 66%. Los productos más vendidos fueron la carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, madera y productos de madera y concentrado de bebidas.

En la quinta ubicación quedó Argentina con US$ 128 millones y expansión interanual de 18%. Las exportaciones hacia el país limítrofe estuvieron lideradas por los automóviles con US$ 23 millones (+ 88%), los productos farmacéuticos con US$ 12 millones (+ 43%) y la margarina y los aceites con US$ 12 millones (+ 55%).