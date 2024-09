Uruguay está en el tope del ranking latinoamericano de exportaciones de servicios globales

Las ventas externas de servicios globales superaron los US$ 5.900 millones en un año . La cifra coloca a Uruguay como uno de los principales países con mayores exportaciones de la región en la medición per cápita.

Los servicios globales que se desarrollan en Uruguay están dentro de cinco segmentos clave: empresarial, comercio, software, financiero y creativo.

En el sector empresarial se desarrollan tareas como la contabilidad y las finanzas, recursos humanos, servicios legales, análisis de datos y centros de atención al cliente, entre otros.

En el segmento del comercio hay operaciones de trading y logística; en software se incluyen actividades de soporte y servicios de tecnología de la información: en el rubro financiero hay asesores de inversión, gestores de portafolio y agentes de valores, y en el rubro creativo se destacan la producción audiovisual y el desarrollo de videojuegos.

La posición de Uruguay en las exportaciones

El documento indicó que las economías desarrolladas exportaron el 76% de los servicios globales, mientras que el 24% lo hicieron las que están en desarrollo. En el desglose por país, Estados Unidos tuvo el 15% del total exportado a nivel mundial. También tuvieron relevancia Reino Unido (10%), Irlanda (8%) y Alemania (6%).

En América Latina y el Caribe, si se observan los datos en relación con la población, Costa Rica y Uruguay lideraron el ranking regional. El país centroamericano lideró las exportaciones de servicios globales con US$ 1.763 per cápita. Luego se ubicó Uruguay con US$ 881.

Las mismas posiciones ocuparon en la medición de la participación de las exportaciones de servicios globales en el Producto Interno Bruto (PIB). En este caso, Costa Rica tuvo un 11% y Uruguay el 4%, según información aportada por el Banco Central (BCU) y el Banco Mundial.

El año pasado, Uruguay consiguió ventas externas de servicios globales y trading por US$ 5.919 millones, conformadas por US$ 3.016 millones y US$ 2.903 millones, respectivamente.

En el primer caso se desatacaron las exportaciones de de servicios empresariales que conjuntamente con servicios profesionales y técnicos alcanzaron los US$ 1.331 millones, con un descenso interanual de 8%.

Luego se ubicaron los servicios informáticos con US$ 1.020 millones prácticamente sin cambios respecto a un año atrás. En tercer lugar quedaron los servicios financieros con US$ 337 millones con aumento de 35%.

En total, los servicios globales mostraron una disminución mínima frente a 2022 y crecieron 27% en comparación con 2019.

En el caso de las exportaciones de trading (US$ 2.903 millones) se verificó un crecimiento interanual de 1,4% y de 66% en comparación con 2019.

Empleo

Uruguay XXI señalo que los servicios globales generan empleo de calidad que demandan un alto grado de calificación.

El sector cuenta con una plantilla laboral de aproximadamente 36 mil personas. Más del 70% del total está concentrado en los segmentos de software (13.684 empleados) y servicios empresariales (13.627 trabajadores). El tercer segmento fue el de servicios financieros con 1.337 personas.

El documento informó que 662 compañías están vinculadas al sector de los servicios globales en Uruguay. Hay 100 dedicadas a los servicios financieros, 213 a los empresariales, 108 al comercio, 201 al software y 40 a los servicios creativos.