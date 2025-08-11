De la mecánica pesada a la venta de 0km: la evolución de Corrales junto a Ayax

En 1983, en un modesto local de la calle Zinola en Pando, Juan Ángel Corrales fundaba un taller dedicado a la reparación de camiones y a la mecánica general. Lo que entonces era un emprendimiento familiar con una clara vocación de servicio, se transformó con el tiempo en una empresa sólida, que combina experiencia mecánica, atención personalizada y una visión moderna del negocio automotor.

A solo cuatro años de su apertura, en 1987, el Mecánica Corrales dio un paso fundamental al convertirse en servicio oficial de Toyota y Suzuki. Desde entonces, la relación con Ayax —representante exclusivo de ambas marcas en Uruguay— ha sido una constante en su desarrollo. “Trabajamos con Ayax desde el comienzo, tanto en el taller como en la posterior incorporación de la automotora. Siempre fue una excelente relación profesional, cumpliendo con sus normativas y requerimientos en capacitaciones, postventa y resolución de problemas”, señala Gerardo Corrales, actual director de la empresa.

Hoy, Corrales opera desde un amplio predio ubicado en Ruta 8, kilómetro 31.500, donde se integran tanto el taller mecánico como la automotora, en más de 3000 metros cuadrados construidos. La sinergia entre ambas áreas es clave para ofrecer un servicio integral: los clientes que compran su vehículo pueden seguir atendiéndolo con la misma confianza y profesionalismo, y quienes ya eran usuarios del taller encuentran allí una opción de compra confiable.

La apertura oficial de la automotora se concretó a fines de 2022 y comenzaron siendo concesionarios oficiales de Suzuki. Desde entonces, ya han entregado más de 250 unidades 0km de la marca. En Corrales Automóviles atienden mayoritariamente a particulares, ofreciendo un servicio integral de asesoramiento a la hora de comprar un auto: incluyendo servicios complementarios como gestión notarial y seguros. Además, toma vehículos en parte de pago, facilitando el recambio para quienes no quieren quedarse sin auto mientras concretan la operación.

20250804 Suplemento Ayax. Mecánica y Automotora Corrales. Foto: Inés Guimaraens

Por su parte, el taller mantiene su esencia de servicio y sigue creciendo. Especializado en Toyota y Suzuki, ofrece alineación, balanceo, electrónica automotriz y mecánica general —incluyendo frenos, embragues y suspensión— con el respaldo de ser un servicio oficial. Según Corrales, “los mantenimientos programados cada 10.000 kilómetros, junto con la alineación y el balanceo, son lo más habitual, pero también atendemos todo tipo de reparaciones generales”.

El valor de un servicio oficial

Para Corrales, uno de los diferenciales clave de su taller es ofrecer el respaldo y la seguridad de un servicio oficial. “Eso garantiza que se respete la garantía ante cualquier desperfecto de fábrica, y le da valor al momento de la postventa, ya que contamos con un historial detallado desde que el auto es 0km. El cliente sabe que el mantenimiento se hace como lo indica el fabricante, y eso le da tranquilidad”, destaca.

Más allá del servicio técnico, la empresa también cuida la experiencia del cliente: cuenta con sala de espera, baños y máquinas de café, lo que mejora la comodidad durante la espera de un mantenimiento o revisión.

Confianza, compromiso y superación

Estos tres valores resumen la filosofía de trabajo de Corrales. “Son los que nos distinguen”, afirma su director. En una industria en la que la confianza es fundamental, la empresa se ha ganado una sólida reputación por su profesionalismo, su cercanía y su capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

CORRALES NO USAR2 Foto: Corrales

En este sentido, uno de los próximos pasos será ampliar las instalaciones para dedicar la parte frontal del predio al salón de ventas, mientras se extiende el área de trabajo del taller hacia el fondo. También están desarrollando un sitio web propio para la automotora, desde el cual se podrán consultar todas las unidades a la venta con sus detalles.

Un agradecimiento especial

En el marco del 80 aniversario de Ayax, Corrales aprovecha la oportunidad para destacar el vínculo con la empresa. “Queremos expresar nuestra completa gratitud a Ayax S.A. por confiar en nosotros desde un principio y permitirnos mantener esta larga trayectoria juntos”, afirma Gerardo Corrales. Con más de 35 años de trabajo conjunto, la historia de esta empresa familiar de Pando también es parte de la historia de Toyota y Suzuki en Uruguay.