Lestido celebra 75 años junto a Volkswagen y acelera hacia el futuro del mercado automotor

El 2025 es un año especial para Lestido. La empresa, referente histórico del sector automotor uruguayo, celebra 75 años de alianza con Volkswagen, una de las relaciones comerciales más longevas de la industria a nivel mundial. Solo Suiza y Holanda han mantenido vínculos más antiguos con el Grupo Volkswagen, lo que convierte a Uruguay en el primer país de América en haber establecido este lazo en 1950.

“Nos llena de orgullo haber sostenido este vínculo durante 75 años, superando desafíos tanto locales como internacionales”, afirma Matías Lagarmilla, gerente general de Lestido. Para la compañía, este aniversario no solo es un hito histórico, sino también un recordatorio del camino recorrido junto a sus clientes y de la fortaleza de los valores que sustentan la relación con la marca: confianza y pasión. “No hay en el país un equipo más comprometido con Volkswagen que Lestido. Ese espíritu es parte esencial de esta historia compartida”, destaca.

La celebración se extenderá durante todo el año con varias acciones. En el plano comercial, la empresa apostó por lanzamientos que refuerzan su compromiso con la innovación, como el restyling del Nivus y la nueva Amarok, y la llegada del renovado Tiguan. Próximamente, “la familia SUVW”, como la llaman, sumará un nuevo integrante con el Volkswagen Tera, un modelo para fortalecer el liderazgo de la marca en el segmento de los SUV.

La campaña de comunicación “Juntos a la par” acompaña este festejo por el aniversario con piezas audiovisuales que repasan los principales hitos de la relación con Volkswagen y evocan el vínculo emocional de generaciones de uruguayos con la marca.

Expectativa por los nuevos modelos Tera y Q6 e-tron

El último año ha sido particularmente exitoso para Lestido en términos comerciales. Entre los hitos más destacados está el lanzamiento del Polo Track, un modelo de entrada que permitió reforzar la presencia de Volkswagen en su segmento, históricamente dominado por la marca. “Su propuesta accesible y confiable ha sido muy bien recibida tanto por clientes que ya conocen Volkswagen como por quienes se acercan por primera vez”, señala Lagarmilla.

La familia SUVW continúa liderando el mercado uruguayo, y la llegada del Volkswagen Tera contribuirá a consolidar ese liderazgo: “se trata de un SUV muy completo, con un alto nivel de equipamiento tecnológico y una destacada calificación de 5 estrellas en seguridad según las pruebas de LatinNCAP”.

A mediano plazo, la compañía planea seguir renovando su portafolio con productos que respondan a las nuevas demandas del mercado, sin perder de vista la esencia de la marca: calidad, confiabilidad y experiencia de manejo.

Pero el crecimiento de Lestido no se limita a Volkswagen. En el segmento de Camiones y Buses, la empresa también viene de un año récord que le permitió alcanzar el primer lugar del mercado en 2024. El desafío que enfrentan ahora es sostener este liderazgo mientras ajusta su portafolio de productos.

Por su parte, Audi continúa su proceso de transformación hacia la movilidad eléctrica, con el lanzamiento de modelos como el Q6 e-tron. “La estrategia apunta a ofrecer experiencias de manejo innovadoras y alineadas con el ADN premium de la marca, combinando tecnología de vanguardia y sustentabilidad” agregó el gerente general de Lestido.

Una apuesta por los vehículos chinos

La evolución de Lestido hacia un grupo empresarial más diversificado se refleja también en su reciente incursión en el mercado de vehículos chinos. A través de las marcas GAC Motor y FAW Camiones, la compañía busca acompañar las tendencias del mercado y aprovechar “el notorio avance de la industria automotriz china”.

Según Lagarmilla, esta decisión responde a dos factores clave: las condiciones impositivas favorables para la movilidad eléctrica en Uruguay y la reducción de la brecha de calidad y diseño entre los fabricantes chinos y los occidentales.

“Seleccionamos cuidadosamente las marcas con las que ingresamos al mercado, priorizando la calidad por encima de todo. Prueba de ello es que ofrecemos garantía de por vida en los motores a combustión de los modelos GAC”, afirma.

Con esta apuesta, Lestido amplía su portafolio y refuerza su compromiso de acompañar la evolución del mercado hacia una movilidad más sustentable.

Recuadro: Lestido y los 20 años de ACAU

Para Lestido, la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) ha sido un socio estratégico en las últimas dos décadas.

“ACAU es una herramienta fundamental por múltiples razones. Nos brinda información oficial y transparente sobre el mercado, y es un canal de representación ante organismos gubernamentales en momentos clave, como cuando se discuten cambios normativos”, destaca Lagarmilla.

La empresa participa activamente en el Consejo Directivo de la asociación desde su creación. Para Lestido, formar parte de ACAU es no sólo un honor, sino también una oportunidad para contribuir al desarrollo de la industria automotriz uruguaya.