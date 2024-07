Pilay Uruguay: inversiones seguras con una rentabilidad excelente

Tal era la necesidad de este tipo de productos, que actualmente abundan otras opciones del estilo que surgieron luego de comprobar el éxito del primer fideicomiso de Pilay.

Javier Agustin Vigo - Presidente de Pilay Uruguay NO USAR Javier Agustin Vigo - Presidente de Pilay Uruguay Foto: Pilay Uruguay

Los accionistas que conforman Pilay Uruguay tienen una vasta trayectoria en la región con más de 40 años de experiencia en la construcción de edificios, loteos y condominios en la región centro de Argentina y en Paraguay, y a su vez son accionistas de una constructora. Con este respaldo, se destaca por ofrecer inversiones seguras, para clientes minoristas que “no tenían capital suficiente para exigir esa seguridad”. Otro de las fortalezas de Pilay es el riguroso control al que está sujeto: “en Pilay nosotros decimos ‘cuanto más regulado mejor’, entonces no hemos enfocado en las garantías, en que las inversiones sean sobre bienes inmuebles y que realmente se produzca algo con el capital que se está invirtiendo” explicó Vigo.

A diferencia de otras opciones inmobiliarias, los productos de Pilay Uruguay se encuentran supervisados por el Banco Central del Uruguay, auditados por Auren y cuentan con una calificación de Grado Inversor. En ese sentido, según Vigo, “es muy difícil que podamos hacer algo raro sin que se detecte en menos de 90 días”.

Dos productos para todo tipo de inversor

Actualmente, Pilay Uruguay ofrece dos productos de inversión que parten de montos bajos de ahorro y a la larga pueden permitirle al inversor hacerse de un inmueble.

Metros Cuadrados Pilay fue el último en ser lanzado y rápidamente se posicionó como uno de los productos de inversión más innovadores y demandados del mercado. En primer lugar, porque elimina uno de los principales riesgos de las inversiones inmobiliarias tradicionales: cuando un inversor se compromete a una serie de pagos y deja de hacerlo. “Entendemos que es un riesgo arcaico, que tiene que desaparecer: vos tenés que comprar los metros que quieras cuando quieras y donde quieras” explicó Vigo. En esa línea es la segunda innovación de Metros Cuadrados: “hoy vos vas a cualquier desarrolladora y te ofrece opciones establecidas, en metraje y ubicación; mientras que nosotros ofrecemos diversificar el capital inmobiliario: podés comprar 5 m en Pocitos, 5 m en Tres Cruces, 5 m en Parque Rodó y también elegir entre metros de vivienda, de oficinas, lotes o cowork, por ejemplo”.

Esta diversificación se traslada también al proceso de compra que se realiza completamente online, eliminando así más barreras de acceso que pudieran tener los posibles inversores: “cuando quieras, donde quieras” reitera Vigo.

Un segundo riesgo que se mitiga en el producto Metros Cuadrados es qué pasa cuando el resto deja de invertir: “la única forma que vos podés bajar ese riesgo es atomizarlo, porque no es lo mismo salir a buscar inversores de US$100.000 que de US$1000 para continuar la obra”, explicó Vigo.

En cuanto a la rentabilidad, que en todos los casos está asociada al Índice de Costos de la Construcción (ICC) que aumentó un 30% en dólares en los últimos 24 meses, para Vigo es “buena” comparada con otras opciones del mercado y “excelente para el nivel de seguridad que da”.

Metros Cuadrados tiene 3 modalidades, Simple, Compra y Renta, pensadas con distintos objetivos según el perfil del inversor, ya sea para generar más valor al dinero invertido con fecha de pago establecida, adquirir un inmueble o tener una renta fija asegurada. Cada caso tiene un monto de ingreso distinto, y en todos el inversor no se genera ningún compromiso de continuar aportando dinero a futuro “vos vas a tu ritmo” explicó Vigo.

Por otro lado, con más tiempo en el mercado está el producto Ladrillos que se puede adquirir en cualquiera de sus dos Fideicomisos. Funciona “a la inversa” de la mayoría de los desarrollos inmobiliarios: “primero generamos la demanda y después construímos”. El mismo cuenta con más de 3000 inversores inmobiliarios; lleva entregados 447 apartamentos y hay 1000 más en obra, con el compromiso de seguir construyendo a este ritmo en los próximos años para que todos reciban un inmueble en zonas de alto valor locativo.

Para el ahorrista implica un ahorro mensual a partir de $12.000 (que se actualiza por ICC), que se van invirtiendo en la construcción de inmuebles. Luego de un determinado tiempo de aportes, se puede licitar para que se le adjudique un inmueble y a partir de ahí se triplica el valor de sus cuotas faltantes aunque se debe descontar el alquiler que empieza a percibir, o mantener 240 aportes mensuales de la cuota chica, y al final termina siempre siendo propietario de una unidad monoambiente, uno o dos dormitorios, según el tipo de ahorro.

Abriendo oportunidades

A pesar de la proliferación de desarrollos inmobiliarios en gran parte de la capital y sus alrededores, el presidente de Pilay Uruguay no cree que pueda darse una saturación del mercado: “en primer lugar, no se ve una baja en los precios de las propiedades”, por otro lado, Vigo cree que las inversiones inmobiliarias tienen que empezar a pensar en el público que quiere acceder a una vivienda y aún no puede. “Hoy el préstamo hipotecario no termina satisfaciendo la necesidad para acceder a un inmueble” dijo Vigo, y agregó “el que califica para un préstamo hipotecario, probablemente tenga una solución por otro lado”.

En ese marco, desde Pilay Uruguay entienden que sus productos le permiten acceder a una vivienda propia a personas que de otra manera les hubiera sido imposible llegar. “No es inmediato, pero a través de Metros Cuadrados la persona puede irse formando su capital” explicó Vigo,”y en el producto Ladrillos, en el peor de los casos tuviste que esperar, pero con 240 aportes de $12000 terminas siendo propietario de un inmueble”.

Proyecto Campiglia Pilay VI NO USASR Proyecto Campiglia Pilay VI Foto: Pilay Uruguay

Ritmo de construcción

En los últimos 15 años, a través del fideicomiso Campiglia Pilay, ya se llevan entregados 447 apartamentos y hay 900 más en obra. 94 de esos apartamentos se van a entregar en mayo del año 2025 y en 2026 se van a entregar 250 apartamentos. “Luego seguiremos con una lógica de entre 100 y 200 apartamentos anuales con una construcción fuerte sobre el final” del fideicomiso explicó Vigo.

Para el fideicomiso Metros Cuadrados Pilay Uruguay, el próximo año estarán entregando el primer edificio de 69 monoambientes, al tiempo que buscan un terreno para construir 100 apartamentos más “a un ritmo bastante más acelerado que el que llevaba el primer fideicomiso en sus inicios” concluyó.