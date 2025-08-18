Veinte años de ACAU: balance y perspectivas del comercio automotor uruguayo

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) cumple 20 años y celebra su papel como referente del sector. En entrevista con su presidente, Cr. Nicolás Papariello, y su gerente, Dr. Ignacio Paz, se repasa el camino recorrido y los retos que marcarán la próxima etapa de la industria automotriz en el país.

NP: En estos últimos años la institución evolucionó positivamente, creciendo mucho en asociados y en marcas representadas. Los números del mercado indican que el sector en general creció y por lo tanto, la participación de ACAU como Asociación frente a organismos públicos y autoridades ha sido muy importante. En estos 20 años ACAU se transformó en referente del sector.

NP: El espíritu de la Asociación ha sido siempre tratar que las condiciones macro económicas y las normas jurídicas que rigen la actividad de sus asociados impulsen, favorezcan y respalden el desarrollo económico, el progreso y la competitividad del comercio automotor. Con el pasar de los años hemos logrado ser referentes del Sector Automotriz, siendo consultados y haciéndonos siempre participes frente a resoluciones, decretos y normativas. Es una consecuencia del trabajo de todo este tiempo.

¿Qué motivó la generación de un informe de ventas mensual y qué valoración hacen del informe en sí?

NP: Había una necesidad de tener información fiel de las ventas así como de los diversos modelos que se comercializan en nuestro país y de cómo iba evolucionando el mercado. Eso llevó a que ACAU se ocupara, con todas las marcas, de tener la mejor información posible la cual es utilizada por todos quienes tienen relación con el sector automotriz.

Es evidente que hay una explosión en la cantidad de vehículos eléctricos en el país, ¿cómo evalúan ustedes este fenómeno?

NP: El vehículo eléctrico es una modalidad nueva en todo el mundo. Son vehículos con tecnología nueva, limpia, que todos los países están intentando incorporar. Uruguay tiene una situación muy particular: primero nuestro territorio es pequeño y con una carga se pueden trasladar a distintos lugares dentro del país; y por otro lado Uruguay ha invertido, a través del gobierno y de las empresas privadas, en una importante infraestructura de cargadores eléctricos.

Por otro lado, hay marcas que están invirtiendo mucho en vehículos eléctricos (de varios orígenes, pero fundamentalmente China), importando unidades con equipamiento y mayor autonomía.

Movilidad eléctrica, cargador para autos eléctricos Cargadores para vehículos eléctricos Camilo Dos Santos

IP: Básicamente es porque es una política de Estado. Te diría que todo arranca en el año 1998 cuando se reguló el marco energético. A partir de ese momento se creó el ambiente para generar energías renovables. Tenemos prácticamente toda la energía renovable y después había que usarla. Y al usarla está sustituyendo el petróleo. Entonces desde el estado entendieron que la forma de descarbonizar era a través del transporte. Establecieron distintas políticas claras que son: la exoneración del IMESI (que es el impuesto madre que más pesa sobre los autos), la exoneración del arancel externo, patentes a la mitad del valor que un auto a combustión y por el certificado de eficiencia energética te premian de acuerdo a cuanto descarbonizaste y te devuelven plata. Todo para que introdujéramos cuanto antes los vehículos eléctricos.

NP: Y el gobierno invirtió en cargadores que era fundamental.

IP: ¿Qué está antes, los cargadores o los autos? El gobierno, impulsando esta política, entendió que primero teníamos que tener los cargadores para recibirlos. Entonces UTE se comprometió a tener 370 cargadores en todo el país y a fin del período pasado llegaron a más de 360, que implica que hay un cargador cada 50km en todas las rutas nacionales. Eso te va quitando el miedo, de si vas a llegar o no. La primera batalla fue esa, la del miedo al cambio, a lo disruptivo, que había que vencerla. Ahí el Estado empezó por la parte intensiva: taxis, empresas de transporte y para que se sacaran el miedo le prestaron los autos. Después los subvencionaron y después empezó todo.

¿Creen que la balanza va a ir cambiando y que el peso de los eléctricos será mayor que de los autos a combustible o seguirán creciendo a la par?

NP: Personalmente creo que va a seguir creciendo el eléctrico y los híbridos. Hoy en día las empresas que no tenían eléctricos están incorporando y las que ya tenían siguen trayendo modelos.

IP: Lo que se viene dando es que todos los años se duplica la cantidad de eléctricos respecto al año anterior. El año pasado triplicamos, pero en general, en números redondos se viene duplicando y si miras proyecciones del mundo, el crecimiento va a seguir. Hoy por hoy es el 15,7% de todos los vehículos, ahora si te centras solo en autos y SUV estás en 23%.

Cada año se viene alcanzando un récord de venta de 0km, ¿Hay espacio para que siga creciendo el parque automotor?

NP: Creo que hay espacio para seguir creciendo, pero de forma moderada. También por otro lado se mantiene un parque muy antiguo que está trayendo inconvenientes y va a traer cada vez más. ACAU ha presentado a diversos organismos públicos un plan de chatarrización y desde el nuevo gobierno nos manifestaron tener interés en poder trabajarlo. Es un plan que apunta a poder dar de baja del mercado vehículos muy antiguos que no cumplen con los requisitos de seguridad y emisiones vigentes y así lograr introducir nuevos vehículos de forma que se pueda ir mejorando el parque automotor del País. Por lo tanto, eso podría ayudar al crecimiento más allá del propio aumento que se está dando porque están ingresando vehículos más atractivos.

20241002 Importaciones de autos 0km, puerto.

En este mercado en crecimiento y con tantas marcas, ¿cómo maneja ACAU las tensiones que puedan surgir en esa competencia?

NP: Uno de los pilares de los estatutos de ACAU es no tratar temas comerciales, sí todo lo que son políticas de reglamentación y de desarrollo del sector, pero no temas comerciales específicamente. Por tal motivo entendemos que libremente se va a ir dando la competencia y que la misma es muy sana; la idea es que se beneficie al consumidor ofreciéndole mejores productos, con mayores garantías y mejor servicio de postventa. Por lo tanto, ACAU apoya el ingreso de marcas que actúen con profesionalidad y responsabilidad frente a los consumidores.

IP: Primó el espíritu gremial, dado por esas reglas de juego claras. Ellos cruzan la puerta y son competidores, pero dentro de ACAU en estos 20 años nunca hubo problemas muy grandes y todos entendieron. Personalmente he visto gente sacrificando de lo personal, porque cierta regulación lo perjudicaba, pero entendía que era mejor para todo el sector y aceptarlo.