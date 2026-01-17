El emprendimiento argentino que busca terminar con la morosidad en los clubes sociales y deportivos llegó a Uruguay

Con más de 300 empresas como clientes el emprendimiento argentino CuotaQ desembarca en Uruguay para replicar la experiencia de los clubes deportivos de su país de origen que vieron disminuida la morosidad en sus pagos a raíz del producto que se integra con su tesorería y le acerca al ususario el monto adeudado a su celular en lugar de depender, por ejemplo, de un cobrador.

Todo empezó en 2023 cuando Diego Tonietti quiso asociarse a un club de su ciudad natal, Bahía Blanca, y no pudo hacerlo porque vivía en Buenos Aires y solamente cobraban la cuota a través de cobrador.

Esa anécdota disparó una investigación en conjunto con Danilo Lujan , su socio actual, sobre los cobros de ONGs, entidades sin fines de lucro y clubes hasta que, a mediados de 2024, y ya con un equipo más robusto de cofundadores lanzaron el producto CuotaQ.

En la actualidad la empresa tiene alrededor de 300 clientes, en su mayoría clubes deportivos, nucleados sobre todo en Argentina pero también en opera en Chile, España y Uruguay, al tiempo que tiene clientes puntuales en Colombia, México. "Este año el objetivo es impulsar el crecimiento en Uruguay", sostuvo Tonietti que proyecta llegar a 100 clientes en el país en 2026.

¿Cómo funciona la plataforma que pretende terminar con la morosidad de los socios en los clubes?

En el Río de la Plata los clubes y la familia se entrelazan. "Estamos muy identificados con el club y es junto con el colegio lo que nos marca la infancia y nuestros primeros desarrollos sociales", afirma el cofundador de CuotaQ.

Ese sentido de pertenencia hace que la gente mantenga su relación con el club durante años. Estas organizaciones sin fines de lucro, por lo general, no están actualizados en materia tecnológica lo que favorece la desconexión con sus afiliados. "Eso hace que las entidades se encuentren muy limitadas en recursos financieros", sostiene Tonietti y asevera que esto se profundiza aún más en los pueblos, como el suyo, Coronel Dorrego.

Recibir la notificación del pago del club en el celular con la facilidad de pago de un enlace de Mercado Pago redunda, en los primeros 90 días de uso de Cuota Q, en una reducción de un 50% de la morosidad. "Eso hace que la gente pague más y haya más recursos", indica el emprendedor.

En la práctica, la plataforma requiere media hora de capacitación para quien lo va a operar y el sistema permite cargar la base de datos y asociar a cada afiliado con las actividades que realiza o la cuota que paga, luego el sistema automatiza la gestión de esa cuota, el envío, tiene acceso a su estado de cuenta y recibe los comprobantes de pago.

El modelo de negocios de CuotaQ se basa en una suscripción cuyo valor va a atado a la recaudación de la entidad. "Al convertirnos en una variable, la entidad tiene dos ventajas. La primera, que cuando por algún motivo no recauda, como por ejemplo en estas épocas, en la que muchos clubes que no tienen colonia de verano cierran, nosotros tampoco la estamos cobrando. Es una tranquilidad para la entidad", dice el emprendedor y hace hincapié en que este modelo les exige ser un socio estratégico para los clubes. "Está en nuestro interés que la entidad recaude más, porque en la medida en que eso sucede, nuestro ticket es mayor".

En ese sentido, Tonietti destaca la relación cercana y constante que se forma con las instituciones en pos de mejorar y apunta: " Nos gusta definirnos como el tesorero virtual del club".

En la actualidad trabajan con seis instituciones deportivas del interior del país, pero esperan llegar a un centenar este año. Y si bien la mayoría de sus clientes en la región son clubes deportivos, hay un amplio espectro de organizaciones que también lo utilizan entre los que destacan bomberos voluntarios y asociaciones vecinales.