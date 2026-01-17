Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Domingo:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento argentino que busca terminar con la morosidad en los clubes sociales y deportivos llegó a Uruguay

Su plataforma duplica la rentabilidad de las empresas deportivas mediante una alianza con Mercado Pago que les permite facilitar la experiencia de cobro a los socios.

17 de enero 2026 - 5:00hs
El equipo de CuotaQ: Nicolás,Danilo, JOan Rodrigo, Diego y Luciano &nbsp;

El equipo de CuotaQ: Nicolás,Danilo, JOan Rodrigo, Diego y Luciano

 

Gentileza

Con más de 300 empresas como clientes el emprendimiento argentino CuotaQ desembarca en Uruguay para replicar la experiencia de los clubes deportivos de su país de origen que vieron disminuida la morosidad en sus pagos a raíz del producto que se integra con su tesorería y le acerca al ususario el monto adeudado a su celular en lugar de depender, por ejemplo, de un cobrador.

Todo empezó en 2023 cuando Diego Tonietti quiso asociarse a un club de su ciudad natal, Bahía Blanca, y no pudo hacerlo porque vivía en Buenos Aires y solamente cobraban la cuota a través de cobrador.

Esa anécdota disparó una investigación en conjunto con Danilo Lujan, su socio actual, sobre los cobros de ONGs, entidades sin fines de lucro y clubes hasta que, a mediados de 2024, y ya con un equipo más robusto de cofundadores lanzaron el producto CuotaQ.

Más noticias
cambios en la residencia fiscal provocaron aluvion de inversiones en real estate a finales de 2025 para atenerse al regimen anterior

Cambios en la residencia fiscal provocaron aluvión de inversiones en real estate a finales de 2025 para atenerse al régimen anterior

se mudo a argentina a los 18 anos, construyo un negocio con cientos de puntos de venta en el pais vecino y ahora desembarca en uruguay con una inversion millonaria
INVERSIÓN

Se mudó a Argentina a los 18 años, construyó un negocio con cientos de puntos de venta en el país vecino y ahora desembarca en Uruguay con una inversión millonaria

En la actualidad la empresa tiene alrededor de 300 clientes, en su mayoría clubes deportivos, nucleados sobre todo en Argentina pero también en opera en Chile, España y Uruguay, al tiempo que tiene clientes puntuales en Colombia, México. "Este año el objetivo es impulsar el crecimiento en Uruguay", sostuvo Tonietti que proyecta llegar a 100 clientes en el país en 2026.

¿Cómo funciona la plataforma que pretende terminar con la morosidad de los socios en los clubes?

En el Río de la Plata los clubes y la familia se entrelazan. "Estamos muy identificados con el club y es junto con el colegio lo que nos marca la infancia y nuestros primeros desarrollos sociales", afirma el cofundador de CuotaQ.

Ese sentido de pertenencia hace que la gente mantenga su relación con el club durante años. Estas organizaciones sin fines de lucro, por lo general, no están actualizados en materia tecnológica lo que favorece la desconexión con sus afiliados. "Eso hace que las entidades se encuentren muy limitadas en recursos financieros", sostiene Tonietti y asevera que esto se profundiza aún más en los pueblos, como el suyo, Coronel Dorrego.

Recibir la notificación del pago del club en el celular con la facilidad de pago de un enlace de Mercado Pago redunda, en los primeros 90 días de uso de Cuota Q, en una reducción de un 50% de la morosidad. "Eso hace que la gente pague más y haya más recursos", indica el emprendedor.

En la práctica, la plataforma requiere media hora de capacitación para quien lo va a operar y el sistema permite cargar la base de datos y asociar a cada afiliado con las actividades que realiza o la cuota que paga, luego el sistema automatiza la gestión de esa cuota, el envío, tiene acceso a su estado de cuenta y recibe los comprobantes de pago.

El modelo de negocios de CuotaQ se basa en una suscripción cuyo valor va a atado a la recaudación de la entidad. "Al convertirnos en una variable, la entidad tiene dos ventajas. La primera, que cuando por algún motivo no recauda, como por ejemplo en estas épocas, en la que muchos clubes que no tienen colonia de verano cierran, nosotros tampoco la estamos cobrando. Es una tranquilidad para la entidad", dice el emprendedor y hace hincapié en que este modelo les exige ser un socio estratégico para los clubes. "Está en nuestro interés que la entidad recaude más, porque en la medida en que eso sucede, nuestro ticket es mayor".

En ese sentido, Tonietti destaca la relación cercana y constante que se forma con las instituciones en pos de mejorar y apunta: " Nos gusta definirnos como el tesorero virtual del club".

En la actualidad trabajan con seis instituciones deportivas del interior del país, pero esperan llegar a un centenar este año. Y si bien la mayoría de sus clientes en la región son clubes deportivos, hay un amplio espectro de organizaciones que también lo utilizan entre los que destacan bomberos voluntarios y asociaciones vecinales.

Temas:

morosidad Mercado Pago emprendimiento

Seguí leyendo

Las más leídas

Oddone dijo que están sorprendidos con la partida de $131 mil para directores de la Caja de Profesionales y que procuran su revisión
PODER EJECUTIVO

Oddone dijo que están "sorprendidos" con la partida de $131 mil para directores de la Caja de Profesionales y que procuran su "revisión"

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

Pesos uruguayos
PODER EJECUTIVO

Gobierno emitió decreto con ajuste salarial para funcionarios públicos que se cobra desde febrero

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido
MALDONADO

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos