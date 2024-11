El enorme desafío que afronta en España el centrodelantero uruguayo, Álvaro Toro Rodríguez, en su mejor momento

Casi siempre suplente a las órdenes de José Bordalás, el uruguayo Álvaro Rodríguez regresará al estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en su mejor momento desde que llegó al Getafe, con la confianza de conocer el sabor del gol con su nueva camiseta y con muchas opciones de entrar en el once titular por las ausencias obligadas de sus dos máximos rivales por el puesto.

Bordalás no podrá contar con el sancionado Bertug Yildirim ni con el lesionado Borja Mayoral. El primero, ha sido casi siempre su apuesta esta temporada para jugar arriba; el segundo, máximo goleador española de la Liga la pasada campaña, sería titular indiscutible si no se hubiera lesionado de gravedad en el último tercio del curso anterior y recaído en su vuelta al inicio del actual.

Aquel día, Álvaro Rodríguez cumplió un sueño que elevó a su máxima expresión cuando apenas mes y medio después marcó el único gol que luce en sus estadísticas con la camiseta del Real Madrid. No fue un tanto cualquiera, porque su víctima fue el Atlético de Madrid en un derbi disputado en el Santiago Bernabéu y que rescató tras saltar al terreno de juego en el minuto 77; poco después, en el 85, dio en la diana para servir en bandeja un empate al equipo dirigido Carlo Ancelotti (1-1).

Después, Álvaro acumuló algunos partidos más con la camiseta blanca (en total diez) y volvió al Real Madrid Castilla hasta que este verano apareció como refuerzo del Getafe, necesitado de jugadores tras la marcha de nombres importantes la pasada temporada como Mason Greenwood, Jaime Mata, Nemanja Maksimovic, Gastón Álvarez, Ilaix Moriba, Óscar Rodríguez o José Ángel Carmona.

El peso de la inexperiencia

El Getafe se reforzó con pocos jugadores y casi todos con muy poca experiencia en la Primera División española. Por ejemplo, Christantus Uche, que firmó procedente del Ceuta de la Primera RFEF; Juan Berrocal, con un buen bagaje de partidos, pero en Segunda División con el Mirandés, Eibar y Sporting; o Álex Sola o Peter Federico, que suman 43 y 18 partidos en la máxima categoría del fútbol español, respectivamente.

Y, en esa nómina de nombres sin mucha experiencia también se encontraba Álvaro Rodríguez, que ha tenido que adaptarse a las órdenes de José Bordalás, un técnico muy exigente que incluso desde la pretemporada ya avisó de las carencias de su plantilla y que hace un par de semanas lanzó una petición de auxilio a su presidente Ángel Torres tras caer derrotado por el Girona en el Coliseum (0-1).

"Se avisó en pretemporada y ahora se están pagando las consecuencias. Tenemos jugadores que acaban de llegar de Primera y Segunda RFEF. La Primera (División) es otra cosa. Es evidente porque llevamos trece jornadas y se ve lo que el equipo necesita. No sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo. Está claro que el equipo necesita seis fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel", dijo Bordalás.

alvaro toro rodriguez.jpg

Su presidente contestó días después con un aviso: "Contra el vicio de pedir está el de no dar". Y bajo el manto de esa frase, a Bordalás no le tocó más que seguir adelante con una de sus premisas, trabajar sin descanso para exprimir más a una de sus plantillas del Getafe, de las que siempre suele sacar petróleo.

La 'semana grande' de Álvaro Rodríguez

Y uno de esos jugadores que llegaron sin experiencia en la élite este verano, Álvaro Rodríguez, respondió la pasada jornada de Liga durante el choque frente al Valladolid. 'El Toro', con 0-0 en el marcador, saltó al terreno de juego para sustituir a Bertug, de nuevo titular para Bordalás. Y cuando apenas sumaba cinco minutos sobre el césped, abrió la lata con un latigazo desde dentro del área que acabó con la incertidumbre de un equipo que finalmente ganó 2-0 gracias a la aparición de un suplente que días después fue titular contra el Manises en la Copa del Rey.

"Muy contentos, sobre todo por la victoria del equipo, por los tres puntos y por la entrega. Muy feliz, ahora hay que seguir. Llevábamos buscando esta victoria mucho tiempo. Hemos demostrado que podemos ganar y toca seguir trabajando. El gol, fue una acción que busco la segunda jugada de Nyom, que me la dejó y no me lo pienso y le pego con un zambombazo. Una ilusión increíble y toca seguir trabajando", dijo después del choque ante el Valladolid.

Una semana después de su mayor éxito hasta el momento con el Getafe, Nyom tendrá una oportunidad de oro para continuar con su semana grande. Sin Bertug y sin Mayoral, tiene muchas papeletas para formar parte del once que utilice Bordalás en el Bernabéu. No tendrá mejor escaparate que el estadio del Real Madrid para demostrar ante Ancelotti que aspira a convertirse en una opción para, algún día, en un futuro no muy lejano, formar parte de la primera plantilla de un equipo que mantiene todos los derechos sobre un jugador con hambre de éxito.

EFE