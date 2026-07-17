El nuevo hotel de lujo que llegará a Punta del Este ya tiene operador: quién es y qué aportará

GNV Group, a través de su subsidiaria Lyndos Investment S.A.S., confirmó la firma de un acuerdo de gestión hotelera con Hotel Equities para la administración de SLS Punta del Este, el nuevo hotel de la marca SLS de Accor que contará con aproximadamente 80 habitaciones, además de un conjunto de residencias de marca SLS.

La firma del contrato marca un hito clave en el desarrollo del proyecto y confirma el respaldo de un operador internacional con trayectoria en la industria hotelera.

La incorporación de Hotel Equities confirma su rol como responsable de la gestión integral del hotel, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y servicio exigidos por Accor. A través de Ennismore y la marca SLS, Accor continúa involucrada en el proyecto, definiendo los lineamientos de diseño y la experiencia de marca.

Este acuerdo aporta mayor solidez operativa y financiera al desarrollo, respaldada por la trayectoria internacional de Hotel Equities, grupo con amplia experiencia en la administración de hoteles para marcas globales y propietarios independientes.

El alcance de la operación de Hotel Equities no se limita al hotel: la compañía también estará a cargo de un ecosistema gastronómico compuesto por múltiples propuestas —entre ellas, desayunador, restaurante de día, restaurante de noche, rooftop bar, pool bar, espacios para eventos y cócteles, y servicio a la habitación— además del Wellness & Longevity Center del proyecto.

Las marcas de estas propuestas complementarias se anunciarán en los próximos meses, consolidando la primera propuesta de experiencia integral de hospitalidad, gastronomía y bienestar en Punta del Este bajo un mismo operador de trayectoria internacional.

"Este acuerdo representa un paso decisivo para SLS Punta del Este: sumamos a un operador con la experiencia y los estándares necesarios para garantizar un producto de nivel internacional", señaló Alejandro Ginevra, presidente de GNV

“SLS Punta del Este representa una oportunidad excepcional para introducir una propuesta de hospitalidad de lujo verdaderamente diferenciada en uno de los destinos más reconocidos de América Latina. Estamos orgullosos de asociarnos con GNV Group y con la marca SLS para desarrollar una operación que combine excelencia hotelera, experiencias gastronómicas memorables y un programa de residencias de nivel internacional”, señaló Juan Corvinos, Presidente de Hotel Equities Caribe y América Latina.

El programa de residencias y renta: cómo funcionará

Como parte del acuerdo, Hotel Equities pondrá en marcha un Rental Program de participación voluntaria, pensado para los propietarios que deseen generar ingresos con su unidad en los momentos en que no la estén utilizando. Se trata de un modelo consolidado en destinos de hospitalidad de lujo de Estados Unidos, el Caribe y Europa, que llega a Punta del Este con una estructura formal y profesional, un primer hito para el mercado local.

La experiencia de Hotel Equities en modelos de hospitalidad integrados —que incluyen hoteles con residencias de marca y programas de renta gestionados profesionalmente— aportará una operación orientada a optimizar tanto la experiencia de propietarios y huéspedes como el valor del activo a largo plazo.

¿Por qué invertir en una residencia con servicios de hotel?

Ser propietario de una residencia dentro de SLS Punta del Este significa acceder a una forma de vivir y de invertir que combina el confort de un hogar propio con los servicios y el respaldo de un hotel internacional:

Servicios hoteleros completos, sin la carga de administrarlos: housekeeping, mantenimiento, amenities de cortesía y atención profesional en cada estadía.

sin la carga de administrarlos: housekeeping, mantenimiento, amenities de cortesía y atención profesional en cada estadía. Un ecosistema gastronómico a su disposición: múltiples propuestas del proyecto —desde desayunador hasta rooftop bar y pool bar— disponibles también en la comodidad de su residencia a través de un servicio de room service exclusivo.

múltiples propuestas del proyecto —desde desayunador hasta rooftop bar y pool bar— disponibles también en la comodidad de su residencia a través de un servicio de room service exclusivo. Amenities del hotel a disposición: piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bares y espacios comunes de un desarrollo de categoría internacional.

piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bares y espacios comunes de un desarrollo de categoría internacional. Ingresos por renta cuando no usan la unidad, a través de un programa profesional de renta con tarifas gestionadas dinámicamente por el operador.

a través de un programa profesional de renta con tarifas gestionadas dinámicamente por el operador. Mantenimiento asegurado a largo plazo gracias a un fondo de reposición constituido con un porcentaje de los ingresos de renta, que preserva el valor de la unidad.

gracias a un fondo de reposición constituido con un porcentaje de los ingresos de renta, que preserva el valor de la unidad. Revalorización y prestigio asociados a una marca hotelera internacional reconocida.

asociados a una marca hotelera internacional reconocida. Inversión "llave en mano": tranquilidad total, sin lidiar personalmente con inquilinos, reparaciones o administración del día a día.

tranquilidad total, sin lidiar personalmente con inquilinos, reparaciones o administración del día a día. Respaldo institucional: un desarrollador consolidado (GNV Group) y un operador internacional (Hotel Equities) detrás de cada unidad.

Acerca de GNV Group

Liderado por Alejandro Ginevra, GNV Group cuenta con una trayectoria de más de 60 años dedicados al desarrollo y la gestión integral de proyectos inmobiliarios de vanguardia. La compañía se ha consolidado como una de las desarrolladoras líderes y pioneras en el segmento de branded residences y complejos de usos mixtos en Sudamérica, con hitos emblemáticos como Madero Harbour—el megaproyecto que transformó Puerto Madero en Argentina— y el desarrollo de Osten Tower (I y II). GNV Group es reconocida por aportar innovación, diseño y sofisticación en cada uno de sus emprendimientos, creando entornos que integran de manera armónica el vivir, trabajar y disfrutar, bajo un sólido compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Más información en: www.gnvgroup.com

Acerca de Hotel Equities

Hotel Equities es una compañía internacional de gestión hotelera, desarrollo y consultoría con sede en Atlanta, Estados Unidos. Reconocida por su enfoque centrado en resultados, la compañía brinda servicios de operación, desarrollo, comercialización, revenue management y soporte corporativo para una amplia variedad de hoteles, resorts y proyectos de uso mixto. A través de su división Caribe y América Latina HE CALA, Hotel Equities continúa expandiendo su presencia regional apoyando a propietarios e inversionistas en la creación de activos hoteleros de alto desempeño y experiencias excepcionales para huéspedes y residentes.

Acerca de SLS

SLS es una marca de hoteles y residencias de lujo con posicionamiento lifestyle, parte de la cartera de marcas de Accor, presente en distintos destinos alrededor del mundo.