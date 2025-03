Embajador británico Malcolm Green: Con Uruguay "compartimos muchas prioridades" y "hay mucha continuidad" en las políticas de Lacalle Pou y Orsi

Sí, algunas. Una campaña electoral es un momento perfecto para llegar a un país porque tenés oportunidad de escuchar innovaciones y nuevas ideas. Durante el cambio de mando tuvimos una visita de la baronesa Jennifer Chapman, que es la ministra de Latinoamérica y Cooperación Internacional, y tuvimos reuniones con la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro del Interior Carlos Negro, el canciller Mario Lubetkin y la ministra de Defensa Sandra Lazo.

Compartimos muchas prioridades, es una buena señal de futuro. Hay mucho que podemos hacer y hay mucha continuidad en términos de las políticas de este gobierno con el último.

¿Cuáles son esas prioridades?

Estábamos trabajando con el gobierno de Lacalle Pou sobre seguridad en las fronteras, pesca ilegal y el desarrollo de una industria espacial aquí en Uruguay. Veo que podemos seguir trabajando en forma muy constructiva con el gobierno de Yamandú Orsi.

Una muy buena cosa que tiene Uruguay es la estabilidad en términos políticos y de macroeconomía. Orsi habló de eso en su discurso y no es nada menor, estoy desafortunadamente mucho más acostumbrado a escuchar discursos políticos de conflicto, odio y confrontación, algo que es un peligro para la sociedad porque es dividir en vez de unir.

Presentó un proyecto para utilizar IA para combatir el narcotráfico. ¿Qué recepción tuvo?

La recepción fue muy positiva. Es una empresa uruguaya que produce el software junto a académicos, UTEC, Udelar, Defensa, expertos británicos y empresas británicas. El proyecto consiste en el uso de imágenes satelitales que Uruguay tiene en la frontera usando un algoritmo de IA para identificar con mejor eficiencia, por ejemplo, dónde puede aterrizar una avioneta o decir más cosas sobre los cambios alrededor de estas pistas posibles como si cortaron el pasto la semana pasada.

También sirve para el combate contra la pesca ilegal, que es obviamente distinto, pero con las pocas imágenes que hay podemos decir algo sobre lo que está pasando con la flota de barcos ilegales.

¿El apoyo que piensan siempre es tecnológico o mediante cooperaciones en defensa?

Por ahora es una ayuda tecnológica. En la pesca ilegal, no quiero decir algo muy exagerado, pero en muy pocos años podemos perder todos los peces que hay en el mar. Tenemos que colaborar mucho más fuerte entre Argentina, Uruguay, Brasil y también las islas (Malvinas/Falklands). Es un tema sensible la cooperación en el Atlántico Sur, pero como primer paso queremos trabajar mucho más con Uruguay para entender lo que está pasando con un buen uso de tecnología. Quizás en el futuro podamos explorar una forma de cooperación en términos de la forma de interdicción en el mar, que es complicado.

¿Ven una amenaza de China en el Atlántico sur con la pesca ilegal?

Sí, es algo muy importante. Se pueden ver los barcos que entran a Montevideo y cuando salen pasan por un triángulo muy lentamente para pescar básicamente. Es muy serio lo que está pasando en el Atlántico sur, especialmente con las flotas chinas.

¿Cómo ve la negociación entre Mercosur y la Unión Europea? ¿Hay posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y Reino Unido?

No puedo decir nada del tratado porque es entre la UE y el Mercosur. Pero en los últimos cinco años hemos aumentado el comercio entre el Reino Unido y Uruguay un 62% y eso sin un acuerdo de libre comercio. Como una nación independiente comercial tenemos 70 acuerdos con distintos países, pero justo en este momento no estamos listos para aceptar en la lista de acuerdos posibles otro (país) por una cuestión de capacidad. Por ahora no entendemos bien los efectos del acuerdo (Mercosur-UE). Estoy de acuerdo con el canciller Lubetkin que es muy probable que va a ser algo positivo pero no hemos estudiado todo.

Uruguay tiene ciertos atributos: estabilidad, estado de derecho, nivel de capital humano muy alto y ambiente muy abierto al comercio, por lo que para nosotros hay mucho más para hacer sin un acuerdo de libre comercio.

No lo ve necesario.

Por ahora no.

20250310 Entrevista a Malcolm Green, embajador británico. Foto: Inés Guimaraens

Gran Bretaña recientemente ingresó al Acuerdo Transpacífico (CPTPP). Uruguay también está tratando de ingresar. ¿Cuál es la posición respecto al ingreso de Uruguay?

Es muy curioso el CPTPP porque dentro de la membresía tenemos un acuerdo de no hablar de posiciones nacionales sobre candidatos. Nosotros queremos amplificar mucho la membresía del CPTPP y de forma rápida. No se puede hacer si solamente aceptamos un candidato y después otro, otro, otro, otro. Tenemos que estar disponibles para aceptar candidatos múltiples al mismo tiempo.

Fue un proceso largo, con preguntas y estudios muy detallados y todavía estamos por entrar finalmente. Lo que puedo decir es que Uruguay hizo el mejor caso posible con lo que tiene, con su oferta, respondió en forma muy detallada a todas las preguntas de la membresía. Estamos dispuestos siempre a hablar más a ese nivel técnico con Uruguay si quieren seguir con su candidatura.

¿Cuál es el interés de Reino Unido en el desarrollo espacial de Uruguay?

Lo que tenemos por ahora es un acuerdo entre una empresa británica y UTEC para crear un centro de investigación espacial. Nosotros aprendimos que es importante que una agencia espacial tenga un buen balance entre lo civil y lo militar. Así que podemos apoyar a Uruguay en ese desarrollo. También tenemos empresas con experiencia en todo el asesoramiento ambiental, por ejemplo, y hay empresas que construyeron sus propios puertos espaciales en el Reino Unido que tienen interés en entender lo que está pasando en Uruguay para ver si hay oportunidades aquí.

Hay interés de parte de dos empresas, una brasileña y otra argentina, en construir el puerto espacial. En el Reino Unido tenemos experiencia, una agencia espacial chiquita y construimos un puerto espacial en una parte de Escocia que es muy sensible ambientalmente. Eso es algo muy importante acá. Pienso que podría ser una inversión muy importante, pero tienen que entender bien costos, efectos y riesgos, medidos por el interés y deseo que tiene Uruguay.

Otro tema que usted mencionaba en entrevistas ha sido el tema de la industria farmacéutica. ¿Qué contribuciones piensa que pueden hacer?

Mi ejemplo favorito es un acuerdo que firmó la empresa británica farmacéutica GSK con el Institut Pasteur para hacer una investigación preclínica con un banco de muestras que tiene Uruguay. Tiene un costo del 10% respecto a la misma investigación allá en Europa o en los Estados Unidos. Para mí es muy interesante porque fue un cambio en la mentalidad de una empresa británica de hacer una prueba preclínica en otro país pero la propiedad intelectual es del Institut Pasteur aquí en Uruguay.

¿Siempre están pensando en inversiones en investigación pero no en la llegada de empresas británicas?

Eso existe también, no puedo dar mucho detalle porque todavía está por firmarse el acuerdo, pero sí hay empresas o fondos británicos que tienen interés en invertir en infraestructura aquí en Uruguay, en el fútbol.

El mundo parece estar en una nueva reconfiguración principalmente tras la asunción de Donald Trump. ¿Cómo lo está viendo?

Es cierto que ha habido en muy poco tiempo un cambio muy importante en como entendemos la seguridad del continente de Europa y todo lo que está pasando con la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Mi primer ministro (Keir Starmer) está muy activo en reforzar la alianza con los estados de Europa y en tomar decisiones difíciles en el nivel de inversión en defensa.

¿Reino Unido comparte el posicionamiento de "remilitarización" que Bruselas mantiene por estos días?

Sí, básicamente sí. Para mí es una pena enorme todo lo que está pasando en Europa. Estoy de acuerdo con el canciller Lubetkin sobre que muchas veces hablamos del conflicto en Ucrania como si fuera un conflicto de Europa y (en realidad) es un problema para el mundo.

Tiene efectos negativos en el mundo, pero también lo que estamos mirando es una amenaza contra un principio muy importante en la ley internacional que es el no tomar un territorio por la fuerza. Todos los países tienen interés en defender este principio.

Es una pena que, por la invasión ilegal, estemos gastando mucho más plata en defensa cuando realmente queremos invertir mucho más en el combate contra la pobreza en el mundo, en el crecimiento económico y en cómo combatir los efectos del cambio climático, que realmente es una amenaza existencial contra la humanidad.

Usted tuvo experiencia en África. ¿Cómo está viviendo el conflicto en el Congo?

El compromiso de Uruguay en términos de la misión de mantenimiento de la paz es impresionante. Uruguay está poniendo sus fuerzas en las partes del mundo más difíciles haciendo trabajos muy difíciles. Si hay una misión de paz es porque probablemente es la última respuesta del mundo al problema. Así que solamente tenemos misiones de paz en los conflictos más difíciles en donde no hay mucha evidencia de interés en paz de las partes del conflicto.

El conflicto de Congo tiene como 20 años o más y es una historia de un involucramiento de países vecinos, no necesariamente por buena razón. A veces dicen que es por defender su territorio, pero de lo que vi durante muchos años es que muchas veces más es por tratar de cambiar el gobierno en Kinshasa (capital de Congo) o tratar de sacar más influencia sobre los recursos críticos que tiene el país.

Honestamente, lo que veo yo en este momento es un involucramiento muy negativo de Ruanda, así que verán día a día más presión de parte de mi gobierno, hablando con Ruanda sobre su involucramiento en el conflicto y tratando de llegar a un alto al fuego para que la misión tenga más posibilidad de apoyar una paz creciente en el país.