España avanza en la extradición de Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, a Paraguay

Habrá una audiencia oral para decidir si procede o no la extradición y si esta es positiva "se remitirá nuevamente el caso al Consejo de Ministros para que el gobierno dé su conformidad para la entrega, atentos a la naturaleza mixta de la extradición en España".

García Troche fue detenida en julio de este año en Madrid, luego de que Dubái impidiera su ingreso al país y la expulsara.

Sobre ella pesa una alerta roja de Interpol y al llegar al Aeropuerto de Barajas fue detenida. Viajaba sola, sin sus hijos ni su pareja y portaba su documento uruguayo.

Las autoridades uruguayas ya estimaban que Marset se había instalado en Dubái, ya que había matriculado a tres de sus hijos en escuelas de allí. Sin embargo, el paradero del narcotraficante permanece desconocido desde que se fugó de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en julio de 2023, alertado de un operativo para capturarlo.

De qué acusan a Gianina García Troche

El abogado de García Troche, Santiago Moratorio, aseguró semanas atrás que no hay "evidencia alguna" que permita probar que su clienta –acusada de integrar la red de narcotráfico montada por Marset y sus socios– blanqueó dinero en Paraguay de la organización.

La mujer está imputada en Paraguay por la operación A Ultranza.

La versión de su abogado, en tanto, sostiene que no hay evidencia y que la pretenden imputar por la creación de una sociedad que "no se terminó de constituir", que "nunca presentó un balance", que "no tuvo movimiento alguno" ni movimientos.

"Es una sociedad que se constituyó en mayo de 2021. Y de acuerdo a los informes migratorios, García se fue de Paraguay el 6 de junio", explicó Moratorio.