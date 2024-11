Andrés Ojeda: "Empecemos a pensar el futuro en clave de coalición, los cinco estuvimos de acuerdo en eso"

Además, el colorado consideró que "debería formarse una orgánica de coalición".

"Ahora que ya no vamos a estar en el gobierno, que en el marco de la oposición empiece un funcionamiento orgánico de la coalición. Más allá de discusiones de partido o no partido, que serán para el futuro. Empecemos a pensar el futuro en clave de coalición. Los cinco estuvimos de acuerdo en eso. Lejos de estar derrotados, estamos más vigentes que nunca. No escapa que no es el resultado que buscábamos, pero acá nadie está derrotado", sostuvo.