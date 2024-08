Arrestaron a una persona por la muerte del actor de Friends Matthew Perry

Citando fuentes policiales, el canal no descartó que se produzcan más detenciones de personas que hayan participado en el suministro de la droga al actor.

La causa de su muerte "fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el pasado diciembre el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte fue un accidente", detalló la autopsia.

Según confesó el propio actor en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022), mientras formó parte del elenco de Friends sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

Su muerte fue impactante para los fanáticos de la serie y también para sus compañeros de reparto.

Perry también protagonizó películas como The Whole Nine Yards, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Fuente: EFE