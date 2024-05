¿Batalla musical entre Valeria Lynch y Cau Bornes, o guerra pírrica?

Párrafos que algunos fans adjudicaron al exmarido de Valeria, el cantante brasileño Cau Bornes, y que fueron motivo de broma durante el show dado Punta del Este, con claras indirectas y comentarios sobre su ex, sin nombrarlo, pero que despertaban la risa y el aplauso cómplice del público.

Enterado de esta situación pero sin hacer mención directa, el cantante Cau Bornes "casualmente" compuso un tema donde habla del dolor y la traición, con una letra que dice así: "Te pido por amor que no sigas complicándome la vida, tu abuso emocional me va dejando el alma vacía. Rompiste la pasión y el cuadro del amor en mil pedazos, para que discutir que soñé ser feliz, durmiendo en tus brazos. Basta de maltrato, ya no quiero malos ratos, me cansé de tus mentiras que gritando me decías. Quisiera recuperar la autoestima y volar, con un amor ideal, siempre amando".

Un reciente video que circula en redes toma fragmentos de las canciones con históricas fotos de la pareja en distintos momentos de felicidad y del conflicto pírrico.