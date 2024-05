El "apartamento de la discordia" entre Valeria Lynch y su exesposo se vendió en medio de una polémica

Luego de un largo y tenso proceso de divorcio y acuerdo patrimonial, que tuvo varios capítulos en todos los medios, la doctora Elba Marcovecchio, defensora de Valeria Lynch, confirmó en diálogo con El Observador: "El proceso está finalizado, hubo acuerdo, se llegó a una cifra y una forma de pago que satisface a las dos partes. No es lo que pretendía el señor Cau Bornes, ni lo que ofrecía mi clienta. Se ha llegado a una instancia que pone fin a este largo proceso. No tengo ningún conocimiento sobre esa venta, ya no soy más la abogada de la señora Valeria Lynch, con este juicio terminó mi relación laboral".

valeria venta depto.mp4 El apartamento de la polémica entre Valeria Lynch y Cau Bornes Gustavo Descalzi

Cau Bornes fue consultado sobre la venta y dijo: "decidí poner fin a este juicio que era interminable. Preferí ganar en salud, alejar toda la energía negativa de este proceso, limpiar la cabeza, por que a mi me afectó personal y profesionalmente. Ver que estuve casado con alguien que demostró ser otra cosa, es muy duro, así que decidí aceptar un acuerdo que no es ni cerca lo que corresponde. No me interesa saber más nada de esa señora".

Por otra parte, vecinos del edificio confirmaron que la venta se habría realizado hace dos meses aproximadamente y que Valeria y su actual pareja, el músico Mariano Martínez, ya no frecuentan el edificio.