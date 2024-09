Beyoncé reveló por qué dejó de hacer videos musicales

Beyoncé aseguró este lunes que la razón por la que no ha sacado videos musicales de sus dos últimas producciones Renaissance y Cowboy Carter se debe a que quiere que sus seguidores se centren en su voz, antes que en la imagen.

"Sólo trabajo en lo que me libera. Es la fama lo que a veces puede parecer una prisión. Cuando no se me ve en las alfombras rojas y cuando desaparezco hasta que tengo arte que compartir es por eso", apuntó.