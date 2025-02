Cata Ferrand contó el motivo por el que casi rechazó la conducción del Tablado del Parque este Carnaval

Pero si le preguntaban hace un par de meses, ella decía que este año no lo iba a hacer. En una entrevista con Algo Contigo, el programa que conduce Luis Alberto Carballo en Canal 4, Ferrand contó que este año no iba a asumir la conducción del tablado . "Este año no iba a agarrar, porque estoy más lejos del Tablado del Parque", dijo y aclaró que en diciembre rechazó la propuesta.

"Evaluaba eso: con lo que me gusta hacerlo, una oportunidad que pasa una vez por año y lo lindo que es ser parte de esta fiesta popular. Por lo menos yo lo valoro mucho. ¿Por que no lo haría? ", comentó.

Ferrand explicó que en ocasiones es quien se encarga de gestionar parte de la rutina familiar, pero recordó que las dos hijas de la pareja televisiva "ya están más grandes" por lo que puede tener otra flexibilidad.

"Yo valoro mucho mi tiempo libre. Soy una madre muy presente con mis hijas y como todo el mundo sabe Fede es un tipo con una rutina laboral muy exigida y yo trato de ser la que va viendo cómo se manejan. Me gusta eso, tengo la posibilidad de hacerlo, e igual trabajo un montón. Pero si no lo agarraba era no hacer algo que me gusta tanto".