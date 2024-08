¿Cómo deberíamos hablar de abuso sexual con los niños? Un libro busca ser una herramienta para los padres

“Era una buena idea porque no hay herramientas para el trabajo con las víctimas ni en prevención ni en la reparación del daño”, cuenta la especialista. “Lo que nos interpeló a las dos fue cómo ajustar la historia para que pueda ser digerida y recibida por niños de 3 a 10 años, que es un abanico bastante amplio. Teníamos que ser muy cuidadosas en los mensajes a transmitir, tanto desde las ilustraciones como la escritura, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es que ese mensaje llegue a los niños para que puedan pedir ayuda si les pasó algo o si les pasara algo. No podíamos perder ese foco, la sutileza y el cuidado de no generar un mensaje de temor, sino de esperanza, de que se puede pedir ayuda y salir de esas situaciones.”

El libro además colabora en que los propios niños detecten situaciones anómalas en sus amigos o compañeros de clase, de manera de ser ellos también más un eslabón para la prevención externa. Tiene, por otro lado, una guía de recomendaciones para padres al final que establece algunas maneras de abordar el libro y el tema.

La idea de las autoras es que Aprende a cuidar tu cuerpo pueda incorporarse en centros CAIF, de manera que están en conversaciones con ANEP para lograrlo.

“Lo más desafiante de ese proceso fue incluir que hay situaciones que suceden. Si íbamos a hablar del tema también queríamos poner sobre la mesa que estas situaciones pasan y pasan hoy, no es que ahora como se habla no pasan: sucede en todos los días”, agregó Nieto.

“En general a los adultos nos cuesta encararlo, pero se ha demostrado a través de estudios que en la medida que se dan herramientas a los niños y se hablan sobre los temas de forma adecuada, actúa en la prevención. A nivel familiar estas situaciones generan un quiebre, un derrumbe, y con el libro buscamos que eso no suceda. Que cuando los niños piden ayuda se los ayude, que no sea creer o no creer. Porque es tan doloroso lo que dicen que a veces los adultos tenemos mecanismos de defensa que hacen que no podamos escuchar, y ahí se genera otro quiebre en el desarrollo del niño, porque si nos pide ayuda y no podemos escuchar, después todo se complejiza mucho más”, suma Gómez.

"El cuerpo es una herramienta poderosa, es por esto que es fundamental transmitir desde la primera infancia la importancia de su cuidado. Este es el espíritu con el que se escribe e ilustra esta historia buscando que sea una herramienta para que las niñas y niños dimensiones el valor que este tiene y aprendan a cuidarlo", establecen las autoras en el libro, casi como una suerte de hoja de ruta.

Aprende a cuidar tu cuerpo está disponible en la página de Instagram de Pandora Editorial, en Mercado Libre y en algunas librerías del país.