¿Cómo hacer un cuento de hadas en 2024? Los detalles de Margarita, el spin-off de Floricienta que se filmó en Montevideo

“Me agarra una cosa adentro que no puedo parar, es buenísima pero también soy una arriesgada tremenda porque me mandé: todavía no había firmado el contrato con HBO Max, con Warner, hice 40 canciones, hice todos los capítulos, le pagué al guionista, pagué el entrenamiento de montones de chicos y no me importó nada”, recordó.

La serie de 40 episodios de 35 minutos fue filmada enteramente en Uruguay, con el trabajo de más de 350 personas repartidas en dos unidades de producción, en 70 locaciones de Montevideo que incluyen una isla, un barco y un avión privado desde mediados de 2023.

Los primeros cinco episodios de la serie se estrenaron este lunes en Máx, donde se irán agregando nuevos capítulos semanalmente.

Una princesa, un reino y un pasado olvidado: ¿De qué trata Margarita?

Margarita es ahora una adolescente que no sabe nada de su pasado. Huérfana desde bebé, cuando sus padres desaparecen en medio de la agitación del Reino de Krikoragán, ignora su historia de sangre real pero tiene clara su motivación artística y será esa intuición la que la acercará a la verdad.

Después de la tragedia su tía Delfina (Isabel Macedo) aprovechó el parecido de Daisy (Lola Abraldes), una niña huérfana que le entregó un exdiplomático del reino, para adoptarla en su lugar y así quedarse con la fortuna del reino y el título de sangre.

Sin embargo, algo no está bien. Aunque todos creen que es la princesa Margarita, Daisy reconoce que ese no es su verdadero hogar.

Detrás de su deseo, llegará a un lugar mágico en el que podrá vivir y cumplir sus sueños, sin saber que esa casa fue el lugar donde ella nació y que la malvada Delfina usurpó para construir su imperio.

Gentileza HBO Max

Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, fueron los elegidos por Morena para protagonizar su nueva tira. Los jóvenes, que atravesaron un año de intensas capacitaciones en canto, baile y actuación en las canteras de Otro Mundo, serán los rostros de la serie que muy probablemente catapulte sus carreras artísticas.

En el caso de Bianchi, Cris Morena nunca tuvo dudas de que ella sería su próxima protagonista. "Hay personas que me conmueven instantáneamente. (....) La vi y sentí que la había encontrado, que había llegado a mi vida", dijo la creadora de la serie.

El elenco juvenil se completa con 15 talentosos artistas que fueron seleccionados por la productora para dar vida a una historia que mucho tiene que ver con la búsqueda de la identidad. Jóvenes que forman parte de esa escuela de artistas, entre los que se incluyeron en el guión un personaje que se encuentra dentro del espectro autista, interpretado por Josela Barbeito, y una persona no binaria que estará en manos de Joaquín Reffico.

Un cuento de hadas, enredos juveniles y villanos

Cris Morena vuelve con un cuento de hadas –de la forma más literal posible– adaptado al 2024. La historia del camino de la princesa por encontrar su verdadero ser, en el que se encuentra con amigos, amores y mentores que apuntalan el desarrollo del personaje. Pero también con algunos villanos.

Alguien está en problemas. La actriz Isabel Macedo vuelve a interpretar a uno de sus personajes icónicos: Delfina Santillán.

Veinte años después de Floricienta, Delfina se convirtió a sí misma en una personalidad del arte y la moda, posicionándose en las tapas de las revistas y liderando un estudio de artes liberales para adolescentes conocido como Hangar Soho. Un imperio que construyó alrededor de ella misma y el culto a su persona.

Macedo no dudó en aceptar la oferta de Morena para volver a la villana. “Desde un comienzo fue un sí rotundo ante la propuesta, porque es un personaje que amé con toda mi alma”.

Lejos de diluirse, en dos décadas el personaje de la mujer malvada y su característico latiguillo se volvieron parte del código de internet de una generación de jóvenes. “Me daba mucha impresión que con el paso del tiempo la gente siguiera conociendo su nombre, se siguiera acordando de la serie, de las muletillas, del 'alguien están en problemas' y de las canciones. No me parece tan normal formar parte de un elenco del que muchas generaciones recuerdan los nombres de los personajes. Fue súper emocionante y lo tomé con mucho respeto y queriendo hacer lo mejor posible”.

Pero Delfina no va a estar sola. Severino, interpretado por Rafael Ferro, será un ex diplomático de Krikorogán con un amor no correspondido y quien le entregue a Daisy para quedarse con la mitad de la fortuna de Margarita.

“Me encanta hacer villanos de comedia por esta cosa de un juego de ser medio pusilánime. Son tremendos, son bravos de verdad, pero en pos de deslumbrar –sobre todo ella, porque yo estoy como más en la sombra– se le escapan un poco las tuercas”, dice el actor.

Gentileza HBO Max

Ferro destaca el tono de comedia al que llegó la dupla al momento de ponerse en el lugar de los antihéroes. “Tenía pensado que no iba a ser tanta comedia, que iba a ser más serio, y al toque encontramos un código que torcimos para bien. Son malos y cuando se tienen que poner serios son mafia, pero nos reímos mucho grabando. Que para mí eso es muy saludable”.

“Lo interesante de hacer estos malos es su pasado. En mi caso, necesito que todo el tiempo se justifique que ella es una chica que fue criada sin amor y no sabe nada de ese mundo. Cuando quiere empezar a investigarlo su lugar conocido y su lugar feliz va a ser como su mamá la crió”, opina Macedo. Su madre, la recordada Malala interpretada por Graciela Stefani también vuelve al universo de Margarita como el lugar seguro de su hija. Un lugar lleno de envidia y resentimiento.

A Margarita también se incorporan Julia Calvo y María del Cerro, que después de Alma Pirata vuelven al universo de fantasías de la productora.

Calvo será la institutriz y gobernanta de la princesa. Señala el emblema del reino en su solapa, una hoja de palma con pequeñas perlas, para explicar que debe su lealtad a Krikoragán, aunque Delfina la trate como parte del servicio doméstico. “Tiene una formación de la realeza. A la princesa le da clases de Ceremonial y Protocolo, Latín y Griego y la hora de tomar el five o' clock tea. Este personaje tan armado empieza a descubrir cosas que la empiezan a aflojar. Siempre está tratando de salvaguardar al reino, pero de alguna manera va transitando cosas que la empiezan a desarmar porque es muy sensible. Ni siquiera es porque lo descubre, es porque lo siente y eso es hermoso”, comenta.

La actriz siente que esta fue una oportunidad de “volver a las lides la profesión/vocación” con algo que le “copa hacer”. “Viajar para hacer algo que me provoca, que me subyuga, que me provoca contar. (...) Cris y Calderone te sirven la historia en bandeja y vos podés componer con tranquilidad. Es increíble como te da todos los materiales para soñar y volar. Cris trabaja también con lo que te provoca a vos contar. Está buenísimo. Es impagable”, destaca.

“Todos sabemos qué estamos contando, no hay ninguno que no lo entienda. Estamos todos alineados. Cris baja la propuesta y es como que inmediatamente hacemos clic y empieza nuestro motorcito a generar, a imaginarnos y proponerle”, agrega María del Cerro sobre la forma de trabajar en la serie.

De hecho, la actriz destaca la conformación del equipo de trabajo de la ficción: “Todos nos apoyamos para que cada uno pueda brillar en su personaje de la manera que lo tenga que hacer. Eso habla de un buen equipo, no estar pensando solamente en uno sino estar pensando en el que tenés al lado y poder potenciarlo, y al fin y al cabo potencias la serie en sí. Es lo que queremos que suceda. Cuando veas un equipo que funciona de esa manera está buenísimo”.

Gentileza HBO Max

María Del Cerro interpreta esta vez a Yamila Puentes, la principal colaboradora de Delfina en su empresa. Su mayor admiradora.

“Es una aliada absoluta del personaje de Delfina, que obviamente es la mala maléfica, y el personaje de Yamila quiere ser todo lo que es Delfina. Nunca llega, primero porque no tiene ese nivel de maldad. Hay una Yamila que es totalmente ingenua, pero que tiene la ambición de llegar a ser ella”, explica. “Está al pie del cañón de cada cosita que necesita y cuando le dora un poco la píldora a Yanina a ella se le ilumina el mundo", agrega.

La actriz contó que el proceso de la serie incluyó “muchas sorpresas juntas”. “Primero la convocatoria de Cris para estar en Margarita, después no saber dónde se iba a grabar, después que se grababa en Uruguay. Con eso obviamente traer a toda la familia a vivir acá. Todo el proceso fue espectacular. Lo viví como un proyecto totalmente angelado desde el momento cero”.

La fábula, de la televisión al streaming

El estreno de la serie en una plataforma internacional como HBO Max lleva a un cambio en la forma de consumo de la ficción, que se estrenará en simultáneo en varias partes del mundo y significará un reencuentro con una generación de jóvenes que volverán a sentarse frente a una pantalla para ver una historia como esta (o lo harán por primera vez).

"Estamos acostumbrados a que estando desde la Argentina nos vean desde todo el mundo, pero ya estar subido a una plataforma…”, comenta Calvo, que confiesa que le genera cierto nerviosismo aunque crea que es una oportunidad "buenísima".

“Nosotros estamos tan acostumbrados a hacer tele que tampoco sabemos cómo va a ser. Porque entes era instantáneo, salía al aire y si era un éxito se veía al toque”, dice Ferro.

Más allá del soporte, el estreno de Margarita genera expectativa en la audiencia. “La expectativa es muy grande, la gente está esperando más que nuestro regreso el regreso de Cris. Con qué vuelve. Y la verdad es que vuelve con una serie super fresca, con una historia divina, llena de chicos muy talentosos que cantan y bailan”, dice Macedo.

Del Cerro lo cataloga como un "vértigo" y una responsabilidad. "Es el vértigo de saber que está apuntado a un público infanto-juvenil y lo que representa eso en el mundo de hoy en día. Es una responsabilidad muy grande. Margarita cuenta un poco en cada personaje cómo se ve plasmado el mundo de hoy en día. Es una responsabilidad grande porque te está viendo ese público, que hoy es súper honesto, sincero, que no se guarda nada”, sostiene.

Margarita llegará a un segmento juvenil con una historia de hadas adaptada al siglo XXI. Una historia que en su centro es el camino de una heroína.

¿Cuál es el corazón de esta serie? "Hacer que nuestro cuento valga la pena, ese es el corazón de Margarita. Hacer que realmente el cuento valga la pena, pero el cuento es la vida de cada uno de nosotros. No solamente el cuento que vamos a contar sino el cuento que estamos viviendo nosotros como personas", asegura Cris Morena.

*Esta nota fue publicada originalmente el 7 de diciembre de 2023 y republicada ante el estreno de la serie.