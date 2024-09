Cris Morena sobre Margarita, filmar en Uruguay y la elección de su nueva protagonista: "Hay personas que me conmueven instantáneamente"

"Esto es un spin-off. El verdadero spin-off es elegir un personaje pequeño, que casi no existe en una serie, era una bebé de un mes, y transformarlo en un gran personaje. Entonces, hay algo de todo eso emocional que tiene la serie, pero es totalmente nuevo", dice su creadora. "Es totalmente nuevo", insiste.

Para contar esta historia decidió trasladar a todo el elenco a Uruguay, donde instaló dos unidades de producción en las que trabajaron más de 350 personas y grabó en 70 locaciones de Montevideo desde mediados de 2023.

A continuación, un resumen de la entrevista que Cris Morena mantuvo con El Observador desde el Hangar del Soho, una de las locaciones de su nueva serie.

Nunca tuviste dudas respecto a que Mora Bianchi sería Margarita, ¿por qué?

Me pasó lo mismo con Flor, me pasó lo mismo con Lali. Hay personas que me conmueven instantáneamente. Y me pasó así, fue instantáneo. Siempre hay una cosa adentro que decís "¿y si me equivoqué?". Hay un peso, por más de que ella no lo sienta tanto, lo siente a la hora de tener que realmente ser responsable de su personaje. Pero la vi y sentí que la había encontrado, que había llegado a mi vida. Lo mismo me pasó con todas estas personas que te nombré y puedo nombrar un montón más.

HBO Mora Bianchi será Margarita, la protagonista de la nueva serie de Cris Morena

Hablabas también de ese momento en el que vos decís textualmente que te "brotó" esta necesidad de volver a ese lugar de Floricienta y hacer algo nuevo.

Vos sabés que yo no quería ir para atrás, siempre voy para adelante en general, me gusta más hacer cosas nuevas. Pero esto me nació en plena pandemia, estando con mi hijo, los dos con COVID pero sin ningún síntoma. Y estuve 15 días con él, que fue un placer, y un día me levanté y le dije "Tomás, se me ocurrió esta idea". Es Margarita, me encanta el nombre y vamos por ahí. Le empecé a contar la historia de Margarita, que es lo que yo hago cuando me junto con el guionista, yo lo que hago es contarle la macro-historia, decirle "yo quiero que vaya por acá, este personaje va por acá", y él lo que hace es escribir los diálogos, los guiones, todo lo que sucede. Juntos vamos armando la gran historia.

¿Cómo es esa sensación para vos?

Me agarra una cosa adentro que no puedo parar, es buenísima pero también soy una arriesgada tremenda porque me mandé: todavía no había firmado el contrato con HBO Max, con Warner, hice 40 canciones, hice todos los capítulos, le pagué al guionista, pagué el entrenamiento de montones de chicos y no me importó nada. Dije, esto se va a hacer. Empezaron otras plataformas a quererla, pero yo tenía un acuerdo que iba a ser para HBO Max, así que ahí quedó.

Viendo el avance de la serie es muy explícito la estructura del cuento de hadas y la historia de princesas, que quizás en otras series sí estaba debajo de la trama pero en este caso está en la superficie.

Lo que pasa es que en este caso de verdad hay una herencia de un reino. Es como si yo te dijera que pertenezco a Holanda y que ella es una hija perdida de la reina de Holanda. Es un cuento de hadas. A mi me encantan los cuentos de hadas.

HBO Cris Morena

¿Cómo fue la experiencia de traer el rodaje a Uruguay?

Fue una apuesta gigantesca porque la verdad es que yo trabajo muy bien en Argentina y muy bien en los estudios de mi Telefé querido, pero hubo muchas variables que me hicieron tomar casi intuitivamente la decisión. Habíamos hecho distintos presupuestos. La propiedad intelectual de Margarita es mía, entonces soy yo la que decide con quién sí o con quién no. La pregunta era ¿dónde lo hacemos? Y yo quería encontrar un lugar que no fuera el mismo lugar de siempre, porque en Buenos Aires cuando filmo generalmente trabajamos en San Isidro o lugares así porque no te dejan cerrar calles. Y lo había conocido Santiago [López], el dueño de Cimarrón, hace como tres o cuatro años por otra serie y me había quedado una súper buena impresión. Me vine a Montevideo, charlé con él, le dije "mirá que son 40 capítulos", me dijo "yo nunca hice algo tan grande". Comparativamente fue un momento muy bueno para nosotros en lo económico para poder hacerlo. Y dijimos, bueno, nos vamos todos para allá. Y me llevé un elenco enorme, traigo muchos chicos de Otro Mundo y también trabajan muchísimos chicos de Uruguay.

Ahora ya casi al final del rodaje, ¿qué fue lo que te ofreció la industria uruguaya?

Me encantó. Para empezar me encanta toda la costanera. Yo conozco Cannes, acabo de venir de mostrar la serie en Cannes que fue una bomba, y la costanera de Cannes es muy parecida a la costanera de ustedes solo que ustedes tienen playa encima y allá son piedras. Toda esa parte de la costanera, tenemos una locación que es el palacio del Merlín, que es algo increíble. Entonces fue como cambiar mucho ese modo. Y después también trabajar con los técnicos desde un lugar muy par, muy cómodo. Poder hablar por teléfono y de llamarlo a Santiago [López] y decirle "me falta una luz, traeme tal cosa". No es lo mismo que hablar con una plataforma, que tiene que hacer un montón de pasos para conseguírtelo. Me sentí muy cómoda. Ahora me vuelvo a Argentina porque quiero votar [n.d.r la entrevista fue realizada antes de las elecciones presidenciales]. Amo Argentina, no me voy a ir nunca de Argentina, o por lo menos no a vivir a ningún otro lado. Nací en mi país, hice Otro Mundo en mi país, es un riesgo enorme porque es una inversión inmensa la que la que hice personalmente. Por supuesto que quiero que se expanda en el mundo porque tiene algo muy especial en el ADN, como Margarita, pero estamos viviendo una experiencia maravillosa. Es un país dulce este país, yo siempre le encuentro un adjetivo a las cosas y siempre pareció dulce por lo ondeado que es y la gente es un amor.

¿Cuál es el corazón de esta serie, de Margarita?

Hacer que nuestro cuento valga la pena, ese es el corazón de Margarita. Hacer que realmente el cuento valga la pena, pero el cuento es la vida de cada uno de nosotros. Yo como productora y showrunner, y ellos como artistas también, no solamente el cuento que vamos a contar sino el cuento que estamos viviendo nosotros como personas.

*Esta entrevista fue publicada originalmente el 30 de noviembre de 2023 y republicada ante el estreno de la serie.