Consejos para dormir ocho horas, mucho para ver, cursos y degustaciones: los recomendados de la semana de Picnic!

En la última década la “ciencia del sueño” ha estudiado detalles relacionados a esta actividad que debería consumir casi la tercera parte de nuestra vida , pero que -obstinadamente- seguimos acortando intentando ganarle tiempo al tiempo, una tarea inútil si las hay. Entre muchos datos, se ha demostrado que dormir es necesario después del aprendizaje para así almacenar correctamente esos nuevos recuerdos y no olvidarlos. Pero también lo es antes del aprendizaje, para preparar el cerebro. Si no dormiste o dormiste poco, los circuitos de la memoria del cerebro se anegan y no pueden absorber nuevos recuerdos.

En la conferencia TED Dormir es tu superpoder , podés escuchar y leer más sobre estas investigaciones, que no dejan lugar a dudas. Como dice el científico Matt Walker: " El sueño es el sistema de respaldo de la vida y lo más cercano a la inmortalidad que nos brinda la madre naturaleza".

Por si no terminaste de convencerte, esta cuestión del sueño no es solo importante para que tu hijo o nieto por fin se vaya a dormir y al otro día rinda en el liceo (tarea compleja si las hay); la nueva “era del sueño” incluye investigaciones sobre el envejecimiento y la demencia. A medida que cumplimos años nuestras capacidades de aprendizaje y memoria comienzan a deteriorarse, y al mismo tiempo empeora nuestra capacidad de sueño profundo y de calidad. Estos dos factores tienen una conexión confirmada: la perturbación del sueño profundo contribuye al deterioro cognitivo -de la memoria- durante el envejecimiento, y también al Alzheimer.

La buena noticia es que, a diferencia del resto de los factores que producen deterioro cognitivo, el sueño se puede ir controlando y no solo con pastillas de dormir. Los científicos están probando un método llamado "estimulación del cerebro con corriente continua”, por el cual se aplica un pequeño voltaje al cerebro de adultos jóvenes y saludables mientras duermen. Así se logra casi duplicar el beneficio que la memoria obtiene del sueño. Habrá que ver si esta tecnología puede ser accesible y portable para que sea usada incluso por quienes padecen demencia.

Soy Carina Novarese, llevo cuatro día durmiendo ocho horas y debo decir, ¡qué felicidad! Que tengas una buena semana.

Para ver

Culto. En estos días de sequía de buenos estrenos, recurrí a los catálogos de los servicios de streaming para recomendarles alguna cosa buena que he visto. En Disney se puede ver The Clearing , una serie australiana de suspenso psicológico que sigue a una mujer que intenta escapar de un culto peligroso. Basada en hechos reales, tiene buenas actuaciones, sobre todo de Teresa Palmer y Guy Pearce; además de una historia que involucra niños que, para ser puros, no tienen contacto con el mundo exterior, van todos teñidos de rubio platinado, comen poco y nada y hasta se los droga con LSD.

Ojos violetas. El documental Elizabeth Taylor: Las cintas perdidas va más allá de la vida hollywoodense de un ícono, gracias a una entrevista realizada en 1964 que nunca se había difundido. En el documental, que se acaba de estrenar en MAX , te enterás que Elizabeth creía que su primer Oscar se lo dieron por pena, aseguraba que sus ojos no eran color violeta y reconocía su obsesión por Richard Burton.

Caleidoscopio. Esta serie es de 2022, pero recién me entero que se puede ver en Netflix, vaya a saber qué le pasó al algoritmo. Recién vi un capítulo pero creo que tiene potencial. Es una antología sin una historia lineal/cronológica, aunque todos los episodios se conectan entre sí para dar una explicación de los hechos. Esto hace que cada espectador pueda ver los capítulos en cualquier orden, cambiando así la percepción de la historia. Centrada en un gran atraco planeado durante 25 años, está llena de giros inesperados.

Amor y muerte. En MAX se puede ver la miniserie Love & Death , otra basada en hechos reales, en este caso en la vida de Candy Montgomery, una ama de casa en Texas que se ve envuelta en un asesinato impactante en los años 80. Protagonizada por Elizabeth Olsen, esta serie está llena de secretos detrás de aparentes fachadas secretas.

Para disfrutar

Tango y candombe. El 11 de agosto a las 19 hs en el Teatro Solís se celebra la Noche de los Estrenos de la Fundación Cienarte. En el espectáculo Bien Nosotros, los estudiantes de los programas de Cienarte son los artistas que toman protagonismo. Así se conmemoran los 15 años de la incorporación del tango y el candombe al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Actuarán alumnos y docentes del programa Destaoriya , la única escuela de tango gratuita de Uruguay, que desde 2007 da oportunidades de formación a músicos y cantantes menores de 25 años.

Mal. El mal no existe se llama este peliculón japonés que por pocos días más se puede ver en Cinemateca . “Alejándose del tono de otros trabajos suyos como Drive my car, el director y libretista Hamaguchi se lanza aquí a la confección de un ejercicio visual y sonoro que es también una crítica al estropicio que los seres humanos estamos perpetrando contra la naturaleza”.

Bossi. El viernes 6 de septiembre, así como el 7 y 8, se presenta Bossi Live Comedy 2024 en el Teatro Metro. Martín Bossi es uno de los grandes comediantes multifacéticos argentinos de los últimos tiempos, que en este caso llega a Uruguay con más de 15 artistas en escena.

Audiolibros. En este sitio web podés escuchar audiolibros gratuitos (y legales), en diferentes idiomas. La gran ventaja de estos “libros contados” es que te permiten hacer otras cosas. También son una buena herramienta para que los más chicos se acostumbren a escuchar primero y leer después. Nadie puede sustituir a la voz humana, pero no está nada mal introducirlos a los Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, que podés escuchar acá. También son un excelente recurso para practicar otro idioma.

Plaza. Aviso con tiempo porque es buen plan incluso si no sos de Colonia. El 7 de setiembre desde las 20 horas se hará una nueva edición del emprendimiento Plaza de Sabores, un encuentro gastronómico a beneficio de Plaza Inclusivo. Esta organización ayuda al deporte inclusivo colaborando con deportistas que representarán a Uruguay en los próximos Juegos Paralímpicos y otros torneos de relevancia mundial. Habrá estaciones de productos típicos, quesos y fiambres de Colonia, rincón de pastas y crepes, tacos, strogonoff de carne y risotto, además de música y postres. Las entradas se pueden sacar en Club Plaza Colonia, en la boletería de Plaza de Toros o por el 098 140 084.

Villa Olímpica

¿Quién es el competidor más joven y el más veterano de estos Juegos Olímpicos? La más jóven es una skater de 11 años, la china Zheng Haohao, quien desde los 9 no para de batir récords. El skateboarding es un recién llegado a los Juegos, se sumo en Tokyo en 2021, pero ya tiene legiones de fanáticos, entre las que me incluyo desde la total ignorancia y el mejor de los disfrutes. Algo que me llamó la atención desde el principio es la juventud y la buena onda de los competidores. Según el New York Times, más de la mitad de las mujeres que compiten en skateboard en París son adolescentes.En el otro extremo está el atleta olímpico de mayor edad en París, 54 años mayor que Zheng. El jinete Juan Antonio Jiménez Cobo de España tiene 65 años y compite ahora en sus terceros Juegos Olímpicos, aunque pasaron dos décadas desde su última competencia en Sydney.

Para aprender

Milán. Mañana 8 de agosto comienza en el Círculo de Bellas Artes el curso Grandes ciudades del Renacimiento italiano, dictado por la profesora Graciela Ortega, y centrado esta vez en Milán. Fundada hacia el año 590 A.C. por una tribu celta del grupo ínsubre en el centro de la llanura padana, la antigua Mediolanum siempre ha desempeñado un papel central en el mundo político y cultural italiano. Las clases se dan tanto presencial como en línea, pudiendo pasar de una modalidad a la otra. Por horarios y más días escribir a [email protected]

Cine. El 10 de agosto comienza El cine después del cine, la gramática del lenguaje cinematográfico , un taller en el que se analizará fragmentos de películas relevantes para entender cómo se compone un plano y su impacto en el espectador, entre otros secretos que nos atrapan. Se dicta los sábado de 10.30 a 12.30 hs, en Bartolomé Mitre 1382.

Tiktokeros. En vez de protestar porque tu hijo se pasa la vida mirando TikTok, mandalo a este evento gratuito del CCE (Centro Cultural de España), en el que tiktokeros famosos enseñaran a crear contenido atractivo y adaptado a esta red. Es este jueves 8 y el siguiente, 15 de agosto.

Leo y escucho

Montevideo Sonoro es un proyecto colaborativo y multimedia cuyo objetivo es divulgar y darle valor al patrimonio musical de la ciudad. El punto de partida es el registro de 300 canciones que hacen referencia a calles, edificios, barrios y otros sitios de Montevideo. El proyecto surgió en 2014 inspirado en la canción Siestas de Mar de Fondode Eduardo Mateo, que describe el barrio Palermo.

La liebre y el lebrato

Este fin de semana estuve por Colonia y comí y disfruté muchísimo en Comarca Las Liebres , el restaurante devenido en hotel, barrio, viña y algunos proyectos más que rondan en la cabeza de su dinámico dueño, Pedro. El corazón del establecimiento es la casa de principios de siglo XX que, renovada, mantiene su señorío y alberga el restaurante y dos de las cinco habitaciones que ofrece el complejo.

Les dejo mis favoritos gastronómicos y un gran chin chin:

-De entrada probá las croquetas de polenta y chorizo cantimpalo o la fugazzeta con quesos de la zona.

-De principal te doy más de una opción, porque es difícil decidirse. El cordero braseado en vino tinto con cremoso de papa, vegetales de la huerta y panceta crocante es una manteca que se corta con cuchara; los malfatti de kale es una pasta vegetariana que te recuerda a la nona y la pesca local (en estos días era mochuelo) una deliciosa opción saludable cargada de sabores.

-De postre mi preferido es el Martín Fierro reinventado, hecho con masa filo, una crema de queso con toques cítricos y, claro está, un buen dulce pero de guayabo. También probé el cremoso de dulce de leche con helado de banana asada y garrapiñada de almendras, una bomba ideal para los dulceros.

Todo lo anterior acompañao con más de una copa de Lebrato, el vino de Las Liebres hecho por la bodega El Legado de Carmelo, un sedoso blend de Tannat, Tannat madurado, Marselán y Syrah.

Casi todo se hace con productos locales y con verduras y hierbas de la huerta orgánica que está ahí mismo y que también podés visitar. Acá podés consultar el menú y las sugerencias , que van cambiando. Siempre conviene reservar .

Bonus Track. Este viernes 9 se realiza en Rocha el Degusta 2024, tercera edición de este evento que propone degustar vinos y sabores tradicionales de la zona, entre ellos quesos, aceite de oliva, carnes, pescados o mariscos. Será en la Sociedad Agropecuaria de Rocha, José Batlle y Ordoñez 361, desde las 19.30 horas.

Te deseo una semana de sueños profundos y reparadores. Y, sobre todo, te deseo que busques la voluntad que a mí me cuesta, para dormir como se debe. Nos vemos el miércoles que viene.