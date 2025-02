¿Cuánto cuesta defender la memoria? Los recomendados de Picnic! de esta semana

Te doy la bienvenida a Pícnic! , luego de unas vacaciones de aventuras colombianas, sobre las que ya te iré contando. Esta semana vi un documental sobre moda que me hizo pensar en casi cualquier cosa menos moda. La casa Dior de alta costura acostumbra realizar mini documentales para promocionar sus nuevas colecciones, en los que muestra al detrás de escena de cómo se conciben, desde el origen mismo, de la mano de su diseñadora principal, la talentosa italiana Maria Grazia Chiuri.

Aunque en sus orígenes los tartanes se tejían con los colores disponibles en cada región, en el siglo XVIII se comenzó a estandarizar su uso como emblema de los clanes. Cada clan tenía su propio tartán, y llevarlo era un símbolo de lealtad y pertenencia. Como toda seña de identidad, los kilts tuvieron sus problemas políticos y hasta hubo un acta real que los proscribió, luego de la rebelión jacobita. Luego, los reyes británicos se amigaron con esta tela y hasta la reina Victoria la usó con orgullo. Hoy en día representa la resistencia, el orgullo y la herencia de Escocia, recordando una historia de lucha y resiliencia.

¿Qué tiene que ver toda esta historia con Dior y sus vestidos grandiosos? Tiene que ver porque tanto los escoceses que preservaron la historia, la convirtieron en identidad y ahora en orgullo, como un grupo de diseñadores y artesanos que hacen prendas de alta costura, fueron y son guardianes celosos de la memoria colectiva, algo tan importante -creo yo- como la innovación y el mirar al futuro. Muchas veces veo con pena como en Uruguay tenemos una escasa tradición de archivos bien organizados y mantenidos. Veo como se pierden publicaciones, diseños, mapas, planos, y también telas. En el camino perdemos identidad y, también orgullo.

Soy Carina Novarese, gracias por la lectura y te deseo una buena semana.

Para ver

Paradise . Nueva serie de esas que enganchan casi casi desde el principio, pero que esconde muchas vueltas de tuerca, al menos en los primeros capítulos disponibles en Disney. Paradise es un thriller con particularidades; comienza con el asesinato de una persona muy importante, pero hay mucho más para descubrir y los giros comienzan ya al final del primer capítulo. Protagonizada por James Marsden, que hace de presidente de Estados Unidos, y un impecable Sterling K. Brown (el de This is Us) como su agente del servicio secreto y mano derecha. Solo adelanto que hay dos líneas de tiempo, el presente y el pasado cercano (en el que pasó algo terrible), que se cruzan con muy buen tino cinematográfico.

Superados. La vida me supera se llama el documental que se puede ver Netflix, que estuvo nominado al Oscar y que cuenta una extraña dolencia que afecta sobre todo a niños de familias que buscan refugio en Suecia, escapando del horror de sus países o de verdaderas sentencias de muerte. Las familias llegan e intentan integrarse, y los niños suelen hacerlo rápidamente en las escuelas, pero luego es usual que el proceso de aceptación tenga sus vueltas, incluyendo rechazos y marchas atrás. La inestabilidad, el horror del pasado, el miedo del futuro y vaya a saber qué otros traumas, afectan a estos niños, que entran en un estado casi catatónico que se conoce como el “síndrome de la resignación”. Permanecen aparentemente dormidos durante meses, pero no sufren, a diferencia de lo experimentan sus familias. Al principio se pensó que podía ser una maniobra para permanecer en el país, pero los casos crecen cada vez más y los médicos intentan investigar qué dispara esta reacción tan extrema.

La cocina. La tengo pendiente para este fin de semana, pero de ahí no pasa. La Cocina es una película dirigida por el mexicano Alfonso Ruizpalacios y protagonizada por Raúl Briones y Rooney Mara. Cuenta la historia de Pedro, un cocinero, el principal sospechoso de un robo en el restaurante neoyorquino donde trabaja. De telón de fondo está la cocina de un local turístico en el que trabajan muchos inmigrantes ilegales porque los aceptan “en negro”, y que lo hacen en pobres condiciones y elaborando comida muy mala. Así que no es de esas pelis de “buena comida” y mucho gourmet, sino que trata sobre el sistema de castas que se generan en este tipo de estructuras.

Conclave. Ya te recomendé esta gran película que se coló entre las que compiten por el Oscar, pero ahora te recomiendo que leas la reseña que escribió Nicolás Tabárez . Hablando de giros imprevisibles… Se puede ver en cines uruguayos.

Para disfrutar

Biblioplaya. Me fascina esta movida de la Intendencia de #Rocha y la Biblioteca Nacional, para “promover la lectura entre los veraneantes en playas del departamento”. El proyecto comenzó en 2022 y consiste en bibliotecas móviles dónde se prestan libros de forma gratuita, desde La Paloma hasta Barra de Chuy. Acá tenés toda la info de horarios y días en que están en las playas.

Jarana. Los más chicos siguen de vacaciones y hay que entretenerlos. Jarana en verano se llama el festival que se realiza en la sala Zitarrosa del 7 al 15 de febrero, con distintas propuestas culturales que incluyen espectáculos, juegos, clowns, plástica y música. Acá podés ver la programación completa.

Cielo. Seguimos con los fenómenos de planetas alineados (no alienados como escribí en la última edición!). El 24 de febrero será la mejor oportunidad para observar los siete planetas del sistema solar en una sola noche, pero hay más maravillas en el cielo para observar , incluyendo una lluvia de meteoros este viernes 7

Naturaleza. Estoy encantada con la grilla de actividades de uno de los lugares más tradicionales, pero también mejor conservados de Maldonado: el Arboretum Lussich. Desde yoga y meditación hasta talleres de arte y espectáculos musicales. En esta nota tenés todos los datos.

Kayak y luna. El 12 y 13 de febrero habrá paseo en kayak a la luz de la luna llena, por las aguas del arroyo Maldonado. La actividad dura 90 minutos, cuesta $1.400 por persona y cada kayak lleva a dos personas.

De película. En el Teatro Solís y en el Sodre hay preciosas oportunidades para escuchar la mejor música de películas, interpretadas por orquestas impecables. Filarmónica de película se presenta el 19 y 20 de febrero como una “experiencia multisensorial única”. Bajo la dirección musical de Martín García y con la conducción de Christian Font, la Orquesta Filarmónica de Montevideo interpretará un programa que combinará las bandas sonoras originales más emblemáticas con música clásica de repertorio utilizada en el cine.

En el Auditorio Adela Reta del Sodre, en tanto, se podrá disfrutar de Star Wars: El Imperio Contraataca, del 13 al 16 de febrero. La banda sonora compuesta por el ganador del Oscar John Williams (ya te recomendé el documental sobre su carrera que se puede ver en Disney) será interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre mientras se proyecta la película en pantalla gigante, en idioma original y con subtítulos en español . En esta nota, el director de la orquesta anticipa qué se puede esperar de la propuesta.

Cuentos chinos. Ya se puede ver en la Casa de la Cultura de Maldonado la experiencia desarrollada por el Sodre para conmemorar a China Zorrilla. Es una experiencia envolvente a través de audio, imágenes, material audiovisual y objetos de la icónica actriz uruguaya, además cuentista de pequeñas escenas de su acontecer, sus “cuentos chinos”. Incluye videos testimoniales de Ricardo Darín, Soledad Silveyra, Adrián Suar, Julio María Sanguinetti, Marcos Carnevale, Facundo Arana, Mario Morgan, Lalia y Moque Amorín.

Para escuchar

Jazz. Aviso con tiempo para que saquen entradas, porque este 28 de febrero se hace la primera edición del Festival Internacional de Jazz de José Ignaci o, en Las Musas. Desde las 19 hs se podrán escuchar a artistas de la talla de Gustavo Casenave Trío (tres veces ganador del premio Grammy), Daniel Pipi Piazzolla Trío (tres veces ganador del premio Gardel) y al laureado armonicista de orígen brasilero Gabriel Grossi junto a su grupo.

Durazno. Juanes y más artistas nacionales e internacionales llegan al Festival de Durazno este fin de semana, del viernes 7 al domingo 9 en el Parque de la Hispanidad. La buena noticia es que se podrán escuchar a grandes del folclore uruguayo y regional sin pagar entrada, con una grilla que incluye a la banda argentina La Delio Valdez, a la cantante Marcela Morelo, y al chileno Américo, además de a Juanes y Azúcar Moreno.

Fabiana. El sábado 15 llega Fabiana Cantilo al 29o. Festival Medio y Medio, para cantar bajo las estrellas. A las 21.30 hs. Si te querés preparar para cantar clásicos, te regalo esta playlist.

Paralamas. Hablando de clásicos de los mejores, también llega a Uruguay, hoy mismo, la legendaria banda Os Paralamas Do Sucesso, que actuará en la Sala del Museo del Carnaval. Carla Colman entrevistó a su baterista , y repasa con él los más de 40 años de historia de esta enorme banda del rock brasileño.

La ruta del cordero uruguaya

Uruguay sigue diversificando su oferta gourmet de carnes y entre ellas se cuela con elegancia la deliciosa carne de cordero, que tantos estereotipos acarrea pero que tan bien se degusta en su justo punto y con las técnicas de cocción adecuadas. Me gusta mucho la cuenta de Instagram de Uruguay Meats y por ahí recordé que existe una Ruta del Cordero Uruguayo, compuesta por restaurantes que cocinan platos especiales en base a este tipo de carne.

En el este las recomendaciones pasan por La Huella (José Ignacio), Ocho nudos (Piriápolis), Medio y medio (Punta Ballena), Café de la Mansa, Virazón, Lo de Tere, 481 Gourmet, I´Marangatú, Moby Dick, La Tabla de Jean Paul y La Bourgogne (Punta del Este). Cordero esteño se llama la alianza que empuja esta carne en formato premium. De regalo, acá está su recetario para cocinarlo en casa. Me gustan todas las propuestas, pero ya tengo en lista de espera para el primer día de frío al cordero guisado con boniato crocante y criolla, con receta de La Huella.

Para aprender

Fotografía. El fotógrafo Sebastián Beláustegui dictará un taller de fotografía documental del 6 al 9 de febrero en José Ignacio, Pueblo Garzón y San Carlos. El profesional tiene más de 30 años de experiencia documentando comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina, Asia y África. Su trabajo ha sido publicado en medios internacionales como National Geographic, Time y Newsweek, y su libro Guardianes del Tiempo incluye un prólogo del Nobel José Saramago. Está dirigido a todos los nivele de fotógrafos. Precios e inscripciones por email a [email protected]

Rutas. La aplicación para celulares Rutas CulturalesUy es un descubrimiento tras otro de cultura nacional, incluyendo la ruta de edificios icónicos. La podés descargar de las tiendas de aplicaciones y elegir diversos recorridos, entre ellos uno de tango, otro de folclore, el de muralismo, el de la Guerra Grande o la ruta galleta, entre otras.

