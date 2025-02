Damas Gratis, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y más: los últimos anuncios de los shows internacionales que llegan en 2025

Embed

Gilberto Santa Rosa, vuelve el "caballero de la salsa"

El "caballero de la Salsa", Gilberto Santa Rosa, vuelve a Montevideo en el marco de su gira internacional Auténtico Tour. El cantante de himnos salseros como Conteo Regresivo, Conciencia o Lo grande que es perdonar regresará a Uruguay con un espectáculo en el que recorre parte de su extensa trayectoria poco después del lanzamiento de su último disco, Debut y Segunda Tanda Vol. II.

El intérprete boricua regresa, luego de su último show en 2022, para encontrarse con su público el sábado 12 de abril en el Antel Arena, Las entradas están a la venta en Tickantel con precios que van desde los $2600 a los $4900.

The Pretenders iniciaron preventa

La legendaria agrupación liderada por Chrissie Hynde, una de las voces femeninas más importantes de los ochenta, se presentará el próximo jueves 13 de mayo en el Teatro de Verano.

Si bien la llegada de la banda se anunció antes de fin de año, esta semana comienza la venta de entradas a través de Tickantel. Este jueves inicia una preventa exclusiva para clientes del banco Itaú, mientras que la venta general comenzará el próximo 8 de febrero a las 11:00. Los precios de las entradas oscilan entre los $1900 a los $4300.

El conjunto inglés, que se formó en 1978 y debutó discográficamente en 1980 con su álbum homónimo, marcó clásicos como Brass in Pocket, Back on the Chain Gang, Don’t Get Me Wrong, Middle of the Road.

Damas Gratis va a tocar

Damas Gratis, la banda liderada por el cantante y tecladista Pablo Lescano, que cambió la cumbia villera anunció su regreso a Montevideo. El show será el próximo sábado17 de mayo en Limbo Park, una carpa de eventos que se instalará en el Velódromo entre mayo y junio de este año.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda que marcó la escena tropical con temas como Los dueños del pabellón, No te creas tan importante y Quieren bajarme vuelve con un show que repesará algunos de los clásicos de su trayectoria.

Esa misma noche también se presentará Ilan Amores, el artista emergente que fusiona cumbia, rock y punk que llamó la atención de músicos como Lescano, Manu Chao y Andrés Calamaro.

Las entradas están a la venta en Redtickets y los precios van desde $1820 a $2320.