David Beckham confesó que no disfrutó haciendo el documental de Netflix: "Me preocupó, me puso nervioso y puso nerviosa a Victoria"

El exfutbolista David Beckham afirmó este martes en una conferencia de la Sociedad Real de Televisión en Londres que no disfrutó la filmación de su serie documental Beckham , porque confesó que fue "muy difícil" y que estuvo "muy incómodo", según recoge The Hollywood Reporter.

"No puedo mentir. Me preocupó, me puso nervioso y puso nerviosa a Victoria. Por mucho que la gente crea que sabe todo sobre nosotros, en realidad no es así. No abrimos las puertas de nuestra casa", dijo el exjugador de fútbol, que narró lo emotivo que fue ver el estreno de la cinta, que hace un recorrido por la carrera deportiva de Beckham, su figura como icono de estilo y su familia.