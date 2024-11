¿De qué murió la supermodelo Georgina Cooper?

Cine Karla Sofía Gascón: "Ser LGTBQ+ o heterosexual no te quita lo pendejo"

A pesar de estos problemas, la modelo estaba llena de vida y de planes para el futuro. "Se acababa de casar y estaba emocionada por comenzar su nueva vida", señaló Goodman.

La noticia de su muerte fue recibida con gran consternación, y sus amigos más cercanos, como las modelos Jade Parfitt y Erin O'Connor, expresaron su tristeza a través de emotivos mensajes en redes sociales.

¿Quién era Georgina Cooper?

Georgina Cooper fue una de las modelos más relevantes de la ola "Cool Britannia" en los años 90, un fenómeno cultural que representó el auge del Reino Unido en la moda, el arte y la música.

Con su distintiva sonrisa y la separación de sus dientes, Cooper se destacó entre las figuras más emblemáticas de su época. A los 13 años, su madre la inscribió en el concurso Elite Look of the Year, donde obtuvo el tercer lugar.

Este fue el trampolín que la llevó a firmar con Premier Model Management, una agencia que contaba con figuras de la talla de Cindy Crawford, Naomi Campbell y Claudia Schiffer.

Durante su carrera, Georgina Cooper desfiló para las principales marcas de moda, convirtiéndose en un ícono de la industria. Sin embargo, en los primeros años del 2000, decidió retirarse del mundo de las pasarelas tras dar a luz a su hijo Sonny, quien ahora, tras su trágica muerte, queda huérfano de madre.

El luto por su partida ha sido profundo, pero también se celebra su legado, que continúa siendo una inspiración para generaciones de modelos y amantes de la moda.