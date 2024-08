De Valeria Ripoll a Giannina Silva: mujeres de los medios, la política y el deporte participan en campaña contra la violencia sexual y el antisemitismo

"Todas somos iguales, no importa tu color de piel, no importa tu religión, no importa tu origen", comienza un video en el que decenas de personalidades de la política, los medios, el mundo empresarial y el ámbito deportivo dan un mensaje contra la violencia sexual, la discriminación y el antisemitismo.

La vicepresidenta Beatriz Argimón, la modelo Giannina Silva, la directora de InMujeres Mónica Bottero, la informativista Viviana Ruggiero, la comunicadora Victoria Rodríguez, la vedette Abigail Pereira, la exárbitra y analista deportiva Claudia Umpiérrez, la cantante Samantha Navarro, la piloto Patricia Pita, la periodista María Claudia García, la senadora Graciela Bianchi y la aspirante a la vicepresidencia por el Partido Nacional Valeria Ripoll son algunas de las mujeres que participan de la campaña.

"No importa tu nacionalidad, no importa tu orientación sexual, tampoco importa el idioma que hables. La violencia sexual no es resistencia", continúa el texto en el que las voces de las mujeres se van entrelazando.

"Ni una menos significa ni una menos. Ni una menos somos todas o ninguna lo es. No hay mujeres de primera ni mujeres de segunda, todas somos iguales y la violencia sexual no es resistencia", enfatizan en el video.

Una tras otras las personalidades uruguayas se turnan para reafirmar el mensaje: "No están solas. Porque las mujeres no somos trofeo de guerra, no somos moneda de intercambio. Si hay quienes miran para otro lado yo no lo haré, y si organizaciones de derechos humanos no te respaldan yo sí lo hago. Porque todas somos iguales y lo repetiremos todas las veces que sea necesario". Al final, un texto en pantalla le da un cierre a la campaña impulsada por el Foro Internacional para la Lucha contra el Antisemitismo y la Discriminación: "Todas somos iguales incluye a las mujeres judías. No al antisemitismo. No a la discriminación", se lee. Video de WhatsApp 2024-08-06 a las 16.05.24_6904c499.mp4 La firma de los candidatos Este lunes los candidatos a la Presidencia de la República firmaron una declaración en contra del antisemitismo y la discriminación en medio de la campaña electoral en un acto celebrado en la Universidad ORT. El acuerdo propuesto por el Foro Internacional para la Lucha contra el Antisemitismo y la Discriminación, fue aceptado entonces por Yamandú Orsi, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres.