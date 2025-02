Día de los enamorados: amor y autoconocimiento, seis libros para transformar tu manera de relacionarte

Encuentros. El lado B del amor, de Gabriel Rolón

“No es cierto que el amor todo lo puede. No es cierto que el que ama no puede engañar. No es cierto que a la relación amorosa no haya que ponerle condiciones. No es cierto que el amor y el deseo vayan siempre de la mano. Pero decir que todo esto no es cierto no implica que sea imposible”, escribía Gabriel Rolón en el epílogo de la versión original de este libro en 2012.