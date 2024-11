Dwayne "La Roca" Johnson ¿fracasa? con su estreno navideño: costó US$ 200 millones y debutó con US$ 34 millones

Red One, dirigida por Jake Kasdan y producida por Seven Bucks de Johnson, fue rotundamente rechazada por los críticos, con un desalentador 33% en Rotten Tomatoes. Jake Coyle, en su reseña para The Associated Press, escribió que “se siente como un regalo de Navidad caro y no deseado”. Pero el público fue más amable con Red One que con Joker 2, otorgándole una calificación A- en CinemaScore, sugiriendo, quizás, que la idea de que sea un favorito navideño perenne no es tan descabellada.