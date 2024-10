El chef Jonathon Sawyer pasó por Punta del Este y reveló los secretos para preparar una buena barbacoa americana

Es un honor tenerlo porque ha obtenido un premio en Estados Unidos que es comparable a la Estrella Michelin.

No no, el placer es mío, es un honor para mí estar acá, vine solo por 3 días.

¿Tiene previsto conocer algunos lugares como Casapueblo o José Ignacio?

Ayer estuve en José Ignacio, después iré a Montevideo y mañana ya vuelvo a mi casa en Chicago, son 10 horas de vuelo, debo llegar para mi programa en televisión.

¿De esta corta experiencia está pensando volver a Punta del Este?

Si, voy a volver, seguro volveré.

Punta Food & Wine se realizó en el mágico entorno del Museo Atchugarry, con la presencia de más de 1000 personas que participaron de una experiencia gastronómica con más de 12 chefs internacionales y vinos especialmente seleccionados.

El organizador del evento, el especialista gastronómico Gabriel Bialystocki, conversó con El Observador sobre esta nueva edición que tuvo como sponsor principal al Banco Itaú: "Muy contento la verdad, la convocatoria, la gente que vino. Lo importante es que la gente que venga esté contenta, que los cocineros estén contentos, la gente que acompaña, la bodegas. Nosotros concentramos todo un esfuerzo en sincronizar un montón de voluntades en este lugar que es un lugar mágico. Que nos abra las puertas el Museo, con esa estatua ahí que tenemos de fondo de Pablo Atchugarry es una cosa de locos. Con el brillo del sol rebotando contra este lago que ya me quiero tirar a dormir una siestita ahí. Personalmente que estoy en la gastronomía hace mucho tiempo, quizás sea un cliché, quizás no, pero lo que siempre me movió es ver gente contenta. Cuando en gastronomía, ver llevarse alguien un bocado a la boca, con algo que vos hiciste o coordinaste, que hiciste que alguien haga, la ves tomando un trago de algo rico, ves gente joven divirtiéndose, charlando con un chef, descubriendo un bocado distinto, un chef extranjero tocando un producto uruguayo, etcétera, etcétera, eso ya es valiosísimo".