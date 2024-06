El conmovedor mensaje de despedida de la hija de Pepe Guerra: "Me dejas las canciones, las que me cantabas de chiquita a upa y las de Spotify también"

"Me dejas aprendizaje, me dejas las canciones, las que me cantabas de chiquita a upa, y las de Spotify también. Me quedo con mis ojos que vieron el centenario lleno aplaudiendo, con los festivales en el Rio Olimar, y con el amor que te tiene tu paisito. Queda el whisky compartido en Punta del Diablo mientras tratabas de enseñarnos a bailar "el son cubano". Queda el día que jugamos a medir la temperatura del agua con un almohadón en la cabeza hace un mes. Me quedo para siempre con el ejemplo de tu lucha, con las últimas palabras que te dije ayer, y con la libertad por momentos utópica como bandera", escribió.

Finalmente, Florencia agregó: "Te espero por acá, cuando tengas ganas de aparecerte en algún olor, en alguna canción, en alguna persona que venga a decirme lo importante de tus canciones en la dictadura, o de la forma que se te de la gana, porque al final siempre hiciste eso".

"Salu, papá. Y que sea con un whiskycito", cerró.