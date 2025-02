El descargo de Marcel Keoroglian a un video viral que lo tiene como protagonista: "nadie tiene derecho a grabarnos sin preguntarnos"

"Lo vine a molestar. Tan macanudo que se ve en la televisión", responde el autor del video.

"Vos sos un macanudo bárbaro, yo estoy laburando, haciendo cosas, me interrumpís, venís tres veces, me filmás sin pedir permiso, algo raro. El respeto es lo primero", retruca Keoroglian, todavía desde la colchoneta.

"Disculpe, pensé que era más macanudo, más piola. Disculpe las molestias", le responde quien filma, mientras Keoroglian se pone de pie.

"¿Macanudo es que vos hagas lo que quieras? Molestia ninguna, usted es un atrevido, porque usted me pide permiso y la cosa es diferente, pero si vos venís con el teléfono filmando, yo no tengo derecho a filmarlo a usted", le dice el comediante y murguista antes de darle un manotazo con el que le saca el teléfono de la mano, y le pide a su profesora que borre el video.

Snapinst.app_video_AQOxW5p6aEn59Z_8IinGSQqlGsmEtofjJrJgTWf-o18ePFfyx154e7GR4b1dazsebUSr95Ch2mDEmhN1zA1V-ztT0sexRvzZcjWBPhE.mp4

El descargo de Marcel Keoroglian

El humorista, parte de el equipo de La culpa es de Colón en Canal 12, publicó el sábado en su cuenta de Facebook un posteo en el que se refiere al episodio, donde aclara que el video fue grabado hace un año.

"La historia fue así, el señor de unos 40 años vino e interrumpió la clase y comenzó a hablar, yo estaba en el pasto haciendo un ejercicio, la profe paró el cronometro, a pesar del desubique me paré respetuosamente y lo escuche hablar todo lo que quiso, aguantando el aliento alcohólico en mi cara a las tres de la tarde, nos despedimos con abrazo y todo", empieza el texto.

"Retomamos la clase y a los quince minutos volvió y se me puso a hablar, la profe paró el cronometro, me paro del piso respetuosamente, pero con las bolas por el mismo, lo escucho hablar de toda su vida, nos despedimos con un abrazo y todo. La profe retoma la clase y cuando estoy en el piso tratando de hacer abdominales aparece nuevamente, esta vez grabándome con el celular, yo tirado en el pasto le dije que era inoportuno dos veces y le recordé que era la tercera vez que interrumpía y siguió grabando, me levante del piso, le dije que era un desubicado, siguió grabando, le chapé el celu y le pedí a la profe que borrara, pero se ve que no", continúa el posteo.

Keoroglian dice que en los últimos días se encontró en las redes sociales con "un mar de puteadas, amenazas de muerte, invitaciones a pelear, odio de todos colores y también gente sorprendida por mi fastidio. A mí me parece que nadie tiene derecho a grabarnos y subir videos sin preguntarnos si queremos salir y en qué condiciones queremos salir, hasta debe ser un delito informático", manifestó.

"Con respecto al señor que grabó, creo que se equivocó, pero no me hace menos hombre pedirle disculpas y si le tengo que dar otro abrazo se lo doy, no en la clase de gimnasia. Por mi parte fue todo y ahora a tratar de retomar el ejercicio que hace un año que no muevo ni una ceja", cerró el texto.