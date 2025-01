El deseo manya de Santiago Algorta, el uruguayo de Gran Hermano que está "peñarolizando" la casa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diegoocap/status/1870975980644491699?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1870975980644491699%7Ctwgr%5E9127dafbabc10142f429412882fdf6b79577d88a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Ftvshow%2Ftv-y-radio%2Fpenarol-llego-a-gran-hermano-argentina-el-uruguayo-no-para-de-cantar-las-canciones-de-la-hinchada-carbonera&partner=&hide_thread=false Lo de este tipo Peñarolizando la casa? Peñarolizemos el mundo pic.twitter.com/LtJfP44dZc — . (@diegoocap) December 22, 2024

Este miércoles, durante la gala de nominación, Santiago mandó saludos a su familia y sus amigos, a quienes les deseó un "espectacular" 2025. "Que sigan subestimando, que capaz que se llevan una sorpresa", comentó al entrar a votar a sus compañeros.

Después de darle dos votos a Carlos y uno a Juan Pablo, Santiago se retiró del confesionario enviándole un saludo a "todo Uruguay y toda Argentina". "Un 2025 espectacular para todos y dentro de lo posible, amarillo y negro", dijo.

Gran Hermano: ¿Cómo quedó la placa tras la gala de nominación?

Finalmente la placa de nominados para el próximo domingo quedó conformada con Lourdes y Sandra –que fueron fulminadas esta semana–, Brian, Luca, Andrea y Juan Pablo.

Es la primera placa desde que comenzó el reality que el participante uruguayo no recibió votos y no está nominado, por lo que se aseguraría una semana más en el concurso.

Sin embargo Giuliano, el líder de la semana, obtuvo una serie de beneficios que pueden poner en riesgo a varios de sus compañeros. Esta vez no solo tenía inmunidad, sino que también recibió el privilegio de salvar a un compañero y fulminar a dos más. Giuliano ya fulminó a Sandra y a Lourdes, y sin dudarlo salvó a Chiara.

Pero eso no es todo. Este jueves Giuliano tiene la potestad de eliminar directamente a un compañero. Lo que los concursantes no saben es que no se tratará de una expulsión definitiva sino que la persona que el líder elija deberá decidir si quiere abandonar la casa o quedar aislada en un hotel hasta el domingo, cuando podría regresar al juego después de tener tiempo para planificar una nueva estrategia.