El editorial de Nacho Álvarez tras el triunfo de Yamandú Orsi: "Le deseo lo mejor, pero tengo serias dudas de que vaya a hacer lo que ayer propuso"

"Quiero hacerme cargo única y personalmente de esto", explicó sobre su decisión de comenzar el programa de esa forma. "Podría decir buenos y compositores días, porque me encantó el discurso de Orsi de anoche y me encantó el discurso de Álvaro Delgado. Con la misma franqueza debo decir que soy bastante escéptico, porque las palabras se las puede llevar el viento. Quiero ser optimista, y por eso ayer dije que le voy a dar una carta de crédito a este gobierno. Dejar atrás el archivo, dejar atrás las acusaciones, las falsedades, las mentiras, las deshonestidades, el barro, que tantas veces me y nos indignaron. Es el presidente de los uruguayos y tratemos de que nos y les vaya de la mejor manera. Esto no es una guerra . Todos tenemos la misma intención, más allá de lo que vota cada uno. Todos queremos lo mejor", dijo Álvarez.

Embed

Lo que dijo Nacho Álvarez sobre su cruce con Yamandú Orsi en Magnolio

El conductor se refirió directamente al cruce con el por entonces candidato frenteamplista, y las repercusiones que generó en otras figuras políticas como el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que aseguró que Álvarez "estaba equivocado" y que había "insultado" a Orsi.

"Hay que jugarse por lo que uno cree, en la medida de lo posible con honestidad. En mi caso tengo que ser autorreferencial porque hasta he sido tema de campaña. Yo siempre dormí tranquilo, anoche dormí tranquilo, y voy a seguir durmiendo tranquilo, y muchos frenteamplistas también, hay gente buena y coherente en todos lados, hay gente valiosa. No forcemos la grieta. También sabemos que hay gente baja, vil, y eso tiene que denunciarse, porque es para bien", dijo Álvarez antes de referirse directamente a los dichos de Pereira.

Nacho Álvarez interceptó a Orsi a la salida de una conferencia y el candidato lo esquivó: "No sos tan importante" Nacho Álvarez interceptó a Orsi a la salida de una conferencia y el candidato lo esquivó: "No sos tan importante"

"Cada cosa que él dice que son insultos, fueron calificativos que surgieron de la reflexión. Orsi puso a un equipo a editar mis editoriales en La Pecera, siendo que no soy tan importante", comentó Álvarez en referencia a un posteo en redes sociales de Orsi luego del cruce en Magnolio. "El mismo Orsi que se escondió 20 minutos pidiendo que yo, solo yo, me fuera porque si no, no salía. Por qué si no soy tan importante. Yo sé que soy importante para Orsi, por algo no me quiso dar la entrevista y no quiso salir", agregó.

"Yo no lo insulté en ese cruce acá en Magnolio, pero Orsi si cambió mucho, desde aquel momento en el que me prometió una entrevista y ese miércoles donde estaba tenso, nervioso, y diciéndome que había cambiado de opinión porque lo había insultado. Si yo digo 'el miserable dictador Nicolás Maduro', ¿lo estoy insultando o calificando? Cuando los legisladores del FA firmaron una denuncia penal contra mí porque había emitido audios de una supuesta violación grupal, que demostraban que no había sucedido, que era una fiestita consensuada, me denunciaron por haber cumplido con mi trabajo. Dijeron que yo apoyaba una violación. Me dijeron misógino, facho. ¿Son insultos? ¿Decir 'garca' es un insulto o una descripción? Hay descripciones que duelen y palabras hirientes, pero se pueden y se deben decir, porque eso es la libertad. ¿Qué es más insulto, decir 'garca' o decir una mentira? Todo lo que dije lo fundamenté con hechos y verdades, contrastando datos con relatos. Cansando de que se nos y les mintiera. Ahí no transo", afirmó.

"No he visto pedidos de perdón de parte de Pereira o de Orsi por la cantidad de mentiras que dijeron en estos años", agregó el periodista. "No se puede construir una república civilizada en base al juego sucio, es lo peor, y eso es lo que voy a seguir denunciando, de uno y otro lado. Empecé a trabajar en el periodismo cuando el FA no había llegado al gobierno, y denuncié por ejemplo a los ñoquis en la intendencia colorada de Canelones. En Canal 10 nos fueron a aplaudir los frenteamplistas por denunciar eso. Salí a defender a Orsi y a derribar la falsa denuncia de Paula Díaz, porque no me importa beneficiar o perjudicar a alguien. Esta es una elección más, la vida sigue, no pasa nada. A mi me fue genial con los gobiernos del FA y ahora también me está yendo genial, porque no vivo de los sobres de nadie".

Video Orsi Álvarez Video Orsi Álvarez

"Le deseo lo mejor a Orsi"

"No voy a entrar en la rosca del odio, porque no es personal", dijo Álvarez sobre el episodio con el candidato que resultó elegido este domingo. "Yo creo que lo que propone el FA es algo perimido, que hace retroceder al país, por eso no lo voté, por eso voté a Lacalle en la elección pasada y a Delgado en esta, como más o menos la mitad del país, me tocó ganar, ahora me tocó perder, y la vida sigue. Más allá del caso Nacho-Orsi, le deseo lo mejor, y tengo serias dudas de que Orsi vaya a hacer lo que ayer propuso, y ojalá me esté equivocando. Creo que la peor oposición que va a tener Orsi es el Frente Amplio. Porque necesariamente el Frente es impredecible e incierto. Y gobernar supone tomar decisiones y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Te la regalo, Yamandú, y te deseo lo mejor", concluyó el conductor.

Sobre el final de su editorial, Álvarez justificó el haber grabado a Orsi cuando intentó hablar con él en Magnolio. "La cámara oculta es una trampa, si, por definición, pero hasta la justicia me las ha pedido para ciertos casos. A Orsi lo grabé porque si él me decía que no me daba la entrevista, yo le ofrecía grabar en el momento un par de preguntas, y él saltó como pelota "no", le ofrecí hacerlo por teléfono. De hecho no usé la grabación. Pero como pasó el lunes, el martes, le escribí y no me contestó, el miércoles también, quiso el destino que nos enteráramos que él estaba acá, y se me ocurrió, bajar y preguntarle si iba a cumplir con su palabra. Orsi, seguramente sin saber que lo estaba grabando, me dijo que le restaba darme una entrevista, y para que eso se supiera, que alguien que aspira a la presidencia no quiere dar una entrevista porque tiene miedo, entonces publiqué la grabación. Eso es más importante que respetar la privacidad de la vereda de Magnolio, donde tuvimos la charla", dijo sobre este tema.