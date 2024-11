Encontronazo en Magnolio: Darwin Desbocatti dijo que Nacho Álvarez está "trastornado" y el periodista respondió

El cruce que tuvieron este miércoles en las oficinas de Grupo Magnolio Yamandú Orsi e Ignacio Álvarez siguió generando nuevos episodios en las horas siguientes. Este jueves, Darwin Desbocatti, el personaje humorístico de Carlos Tanco en el programa No Toquen Nada de Del Sol FM, se refirió durante varios minutos a la situación del días anterior, y catalogó a Álvarez, entre otras cosas, de "youtuber zumbón", "idiota" y "trastornado ". Álvarez, por su parte, no demoró en contestarle: lo hizo con dureza durante su programa La Pecera, que se emite por Azul FM.

"Calza perfecto con el estado mental del veinteañero de hoy. Personalmente creo que cuando estás del lado equivocado de los 50, no queda verosímil. Es más de joven ese comportamiento. O de inadaptado. O trastornado", cerró Desbocatti.

La respuesta de Nacho Álvarez

Del otro lado del edificio —tanto Azul como Del Sol pertenecen al Grupo Magnolio y sus estudios están a pocos metros— la respuesta de Álvarez no se hizo esperar.

En su emisión del jueves de La Pecera, el también conductor de Santo y Seña respondió que no se toma en serio al personaje de Desbocatti y que no lo está escuchando.

"Si Carlos Tanco tiene los huevos decirme algo de frente, que camine. Bueno, sale por teléfono, porque tampoco viene acá, pero puede venir cuando quiera y hablamos lo que quiera".

"Yo lo tomo con humor y es la libertad de eso se trata. No me voy a estar ofendiendo por lo que diga. No sería la primera vez que el tipo me pega, y me pega mal", aseguró.