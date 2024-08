El fuerte mensaje de Sebastián Beltrame por las personas en situación de calle: "me indigna estar en un país así"

Sebastián Beltrame

El conductor de Renovación Total de Canal 4, Sebastián Beltrame, publicó este jueves en su cuenta de Instagram un largo video, en el que manifestó su preocupación por la "cada vez mayor" cantidad de personas que viven y duermen en las calles de Montevideo.

"Hace unos días que estoy pensando en esto, y en como comunicarlo, y acabo de leer una noticia que me dijo que de esto hay que hablar: acabo de ver que hay una persona internada porque en un refugio del Mides fue atacada por otras dos personas, que lo quemaron. Creo que no puede haber nadie en desacuerdo, pero cada vez más veo más personas viviendo en la calle, por todas partes de Montevideo. En situaciones horribles. En estos días helados de invierno durmiendo en la calle, y de todo tipo, desde personas que claramente están en el mundo de las drogas, que tienen problemas con eso y se nota, y otros que no", empieza diciendo el comunicador.

Beltrame contó un episodio que le tocó vivir y que también lo motivó a grabar este video. "Hace días una pareja que si uno la ve, de ninguna manera diría que están en situación de calle, pero es así. Vinieron del interior, y vienen a pedir comida, no dinero. Tocan el timbre, porque nosotros les dimos comida caliente, algo de tomar, incluso algo de ropa. Se ofrecen a barrer la vereda por un plato de comida caliente. No quieren aprovecharse de la situación, son personas jóvenes que necesitan trabajar y no consiguen trabajo. Están en una situación lamentable y cada vez hay más gente en las calles. Es horrible en lo que se está transformando el país".

Beltrame Instagram Sebastián Beltrame No estoy hablando de situaciones políticas, nada más lejos de la realidad. Y no quiero ser grosero, pero el que haga comentarios políticos con esto es una persona inhumana. No hay que politizar esta situación, hay que tratar de buscar una solución. ¿Cuál es? No lo sé. Pongo este ejemplo del Mides porque nosotros hablamos con esta pareja y les preguntamos por qué no van a un refugio. Y la respuesta es que no pueden ir a los refugios porque los violentan, les roban lo poco que tienen, con lo que logran sobrevivir. No van a un refugio porque no tienen las garantías de seguridad, no solo de sus pertenencias, sino de su propia vida. Es algo espantoso, algo que el Estado, y todos nosotros somos el Estado, deberíamos garantizar mínimamente", lamentó.

"No puede ser que la gente no quiera ir a un refugio porque los pueden robar, matar o lastimar. No puede ser. Perdón que esté hablando así, pero me indigna estar en un país así", agregó en el video. "Necesitan una esperanza, una solución para que esas personas que de repente quieren tener una vida normal, formar parte de la sociedad, trabajar de lo suyo, y no pueden, porque la sociedad los arrastra hacia la violencia. Pongámonos en esa situación, yo si no como durante varios días obviamente que me pongo violento, que toco timbre veinte veces a ver donde puedo conseguir comida, porque es espantoso".