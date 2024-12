El impactante relato de Celeste Cid sobre su acosador, que la siguió a la Feria del Libro en Montevideo

"Las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quién no solo no paraba de escribirme por cuanta vía encontrara, sino que además lo hacía con mi familia, mis amigxs, conocidxs y compañerxs de trabajo. Ante los bloqueos a los que tuvimos que recurrir, a las reiteradas cuentas que esta persona seguía abriendo, empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas ", explicó Cid.

El relato de Celeste Cid sobre la presencia de su acosador en Montevideo

La actriz contó que ya que el acosador no puede acercarse a ella dentro de Argentina, "tuvo la lucidez" de seguirla hasta Uruguay, donde la perimetral no tiene alcance. Las autoridades locales estaban advertidas de la presencia de este hombre, y fue reconocido y detenido dentro del edificio de la Intendencia de Montevideo, donde se desarrolla la feria, antes de que pudiera llegar al salón donde Cid presentaba el libro.

"Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico que esta persona mantiene por más de 20 años. Hoy, ya me genera miedo. No puedo desoír sus amenazas. Tuve que hacer reiteradas veces esta denuncia y si bien mi caso es menor comparado a la realidad que viven tantas mujeres, les puedo asegurar que contar una y otra vez la misma historia a través del tiempo es muy angustiante y te hace sentir mucha impotencia, te dan ganas de dejar todo así, y no seguir reviviendo la historia", escribió la actriz en Instagram.

Y se preguntó: "¿Por qué termino yo con la sensación de ser la que está "encerrada", con un botón antipánico y un policía en la puerta de mi casa cuidándome de las amenazas? ¿No debería ser al revés? ¿Yo caminando tranquila por la calle, yendo y viniendo, y él recibiendo el tratamiento adecuado?".

"Me queda esta sensación, la de un sistema que con sus leyes y tiempos sigue poniendo a las mujeres en una zona de encierro, y a las personas que necesitan sostén en salud mental en una zona de abandono", concluye el texto de la actriz.