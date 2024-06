El impactante video de Celine Dion sufriendo un ataque que la cantante pidió mostrar en su documental

La enfermedad acompaña a la cantante canadiense Celine Dion desde hace ya un tiempo. En 2008, la artista que interpreta My heart will go on empezó a sufrir los primeros síntomas de un raro padecimiento, el síndrome de persona rígida, y a lo largo de los años ha sido muy abierta para relatar cómo impacta en su vida y carrera.