El imperio contraataca en Montevideo: crónica de un show de Star Wars junto a la Orquesta del Sodre

La marcha imperial es además la pieza favorita en esta película del director de orquesta argentino Ezequiel Silberstein, que como había hecho en 2023 con Una nueva esperanza, volvió a encabezar la Orquesta del Sodre para musicalizar en vivo una película de Star Wars.

"Me gustan todos los temas principales", había dicho días atrás a El Observador. En esa entrevista, recordó que "hay varios letimotivs que aparecen por primera vez en El Imperio Contraataca, está el de Yoda, el tema de amor de Han Solo y Leia, el tema de Luke". "He dirigido grabaciones de músicas de películas, y he compuesto música para series y películas, y hay que hacer música, entre comillas, de relleno, donde podés estar más o menos inspirado, pero acá no hay compás o nota que no me guste. Es todo tan perfecto como acompaña a la imagen que es un disfrute total dirigir esta música", sostuvo Silberstein.

20250214 El imperio contraataca de Star Wars con la Orquesta del Sodre Foto: Sodre

Ya hubo una función de El imperio contraataca en el Auditorio Nacional Adela Reta y quedan tres. La de este viernes 14 y sábado a las 20:00 son subtituladas, mientras que la del domingo 16 a las 17:00 es doblada al español.

La película arranca con la batalla en el planeta Hoth donde hay montañas y montañas de nieve. El Imperio manda sus caminantes, aparatos gigantes y de patas largas, y los rebeldes los sobrevuelan con unas naves chicas, como si fueran moscas. Los violines suenan ansiosos, las flautas juguetonas y cada tanto chocan los platillos.

Luke (Mark Hamill) logra explotar una de las máquinas, pero el Imperio gana la batalla. Él se va al planeta Dagobah a buscar al tal Yoda del que le habló Obi-Wan, mientras el resto (Han, Leia, Chewbacca y C-3PO), se las ingenian, una y otra vez, para escapar del Imperio.

Aunque los malos siempre tienen la delantera en esta película, hay algunos respiros. Por ejemplo, cuando aporta su dulzura un clarinete durante la canción de Han y Leia. La relación entre ellos, interpretados por Harrison Ford y Carrie Fisher, empieza con la tensión de princesa-contrabandista, pero termina alcanzando un clímax romántico antes de que a Han lo congelen en carbonita. Harrison Ford salva lo que podría ser una escena empalagosa cuando la princesa le dice "Te amo" y él le contesta "Ya sé".

Mientras Han y Leia se vuelven cada vez más cercanos, Luke continúa su camino en la fuerza. Sin embargo, la llegada a Dagobah –un planeta/pantano, lleno de vegetación y reptiles– lo desorienta. Un arpa subraya la extrañeza que le genera la criatura verde que se encuentra, antes de darse cuenta de que es a quién buscaba.

"Star Wars no sería lo mismo sin la música de (John) Williams. Yo tengo los videos para practicar con los canales de audio separados y puedo silenciar la música. Y no te puedo explicar el vacío que hay cuando la sacás", había dicho Silberstein. "Para mí es de esos compositores a los que les brota la música, y les brota aparte con buen gusto".

Pero la música, y la Orquesta del Sodre, saben también cuando callarse. Por ejemplo, cuando se van a enfrentar por primera vez Luke y Darth Vader y queda solo la respiración mecánica, el zumbido de los sable láser y el ruido que hacen al chocar. La banda sonora vuelve cuando Darth Vader, ya con la respiración agitada y con una actitud más agresiva, le corta la mano a Luke y lo trata de convencer de que se una a él.

Darth Vader y Luke Skywalker en El imperio contraataca de Star Wars Foto: Difusión show con orquesta en vivo en el Sodre

Lo que está a punto de saber Luke es lo que sabe cualquier persona desde 1980. Tras el "yo soy tu padre", los golpes en los timbales acompañan el golpe emocional en el protagonista y reaparecen los cornos con La marcha imperial.

La banda sonora de El imperio contraataca le valió a John Williams una nominación a los Oscar, como también lo hizo la de El retorno del Jedi (1983), El despertar de la fuerza (2015), Los últimos Jedi (2017) y El ascenso de Skywalker (2019). Solo lo ganó –en cuanto al mundo de Star Wars, porque fue premiado por otras películas– con la banda sonora de la película original, Una nueva esperanza (1977).

Williams, y Anthony Daniels que hace de C-3PO, son los únicos dos nombres que se repiten en toda la saga principal de Star Wars, porque el creador George Lucas vendió la franquicia a Disney en 2012. Aunque Star Wars se ha extendido mucho, en especial en los últimos años, hacia películas y series satélite, la presencia de Williams nunca se va, incluso aunque no hace la música.

Así lo explica el propio Silberstein: "John Williams creó un tipo de universo sonoro musical que si mirás todas las series satélite de Star Wars, que tienen música que no compuso él, notás igual que está arraigada en lo que él creó, lo están homenajeando todo el tiempo. Incluso los que hacen cosas distintas, como Ludwig Goransson en The Mandalorian, que es más moderno, con sintetizadores, en cierto momento no podés esquivar la bala. Eso lo hace muy único. Y además tiene esas melodías que son sencillas, las podés tararear, pero hermosas".