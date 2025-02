"Star Wars no sería lo mismo sin la música": El Imperio contraataca se verá en Montevideo con orquesta en vivo y su director anticipa qué esperar del show

Me parece que no se puede ser neutral, o si eras neutral antes te convertiste en fanático. Yo soy actual fanático, creo que es algo que fui incorporando. Soy el hermano menor de tres hombres, y mis hermanos mayores de chicos consumían bastante tanto las películas como los videojuegos de la saga y otras cosas también de la época, entonces creo que particularmente todo lo que era LucasArts, LucasFilms, estaba ahí en mi casa. Creo que Star Wars me llega desde ahí, viéndola de costado con mis hermanos, pero después me di cuenta también de que había algo que me gustaba mucho al verlas, que era la música. Cuando desarrollé mi camino como músico y director de orquesta, me di cuenta que le debo muchísimo de esa elección a las bandas sonoras de las películas, y principalmente a John Williams. Y ahora soy full fanático porque es un tremendo honor poder hacer las películas en vivo con orquesta, me gusta mucho ver las series, las películas nuevas, estoy siempre esperando cosas nuevas.

Dentro de la banda sonora, en particular de El Imperio Contraataca, ¿tenés alguna pieza favorita?

La Marcha Imperial, que aparece por primera vez en esta película. Pero me gustan todos los temas principales, hay varios letimotivs que aparecen por primera vez en El Imperio Contraataca, está el de Yoda, el tema de amor de Han Solo y Leia, el tema de Luke. He dirigido grabaciones de músicas de películas, y he compuesto música para series y películas, y hay que hacer música, entre comillas, de relleno, donde podés estar más o menos inspirado, pero acá no hay compás o nota que no me guste. Es todo tan perfecto como acompaña a la imagen que es un disfrute total dirigir esta música.

Al momento de empezar a trabajar con esas piezas para ese espectáculo, ¿te pusiste a buscar los trucos de John Williams para entender cómo hizo lo que hizo?

Sí, pero lo que está bueno es que no hay que buscar mucho. Porque una cosa obviamente es ver la película, varias veces, pero después cuando ya me llegan las partituras, la abrís y volvés a escuchar con la partitura adelante y lo ves escrito decís ‘ah sos un genio’. Destaca todo, no es que hay que ponerse a buscar los detalles, está todo ahí enfrente tuyo. Para mí es de esos compositores a los que les brota la música, y les brota aparte con buen gusto. Todo se entiende y vos ves perfecto como lo desarrolla. Él usa a la orquesta como un instrumento, no es que usa instrumentos de la orquesta, que no es lo mismo. A partir de eso va usando las combinaciones y hasta inventa algunas nuevas.

Estamos hablando de una banda sonora que es muy icónica, es un clásico del cine y de la música en general, pero habiéndola escuchado tanto e interpretado tanto estas piezas, para vos ¿cuál es la razón por la que han quedado tan arraigadas?

Para mí es una conjunción muy interesante que se terminó logrando entre lo novedoso que eran para su momento las películas, el trabajo visual que hizo George Lucas con las tecnologías disponibles en cada una de las épocas, y en esa vanguardia también está la música. Star Wars no sería lo mismo sin la música de Williams. Yo tengo los videos para practicar con los canales de audio separados y puedo silenciar la música. Y no te puedo explicar el vacío que hay cuando la sacás. John Williams creó un tipo de universo sonoro musical que si mirás todas las series satélite de Star Wars, que tienen música que no compuso él, notás igual que está arraigada en lo que él creó, lo están homenajeando todo el tiempo. Incluso los que hacen cosas distintas, como Ludwig Goransson en The Mandalorian, que es más moderno, con sintetizadores, en cierto momento no podés esquivar la bala. Eso lo hace muy único. Y además tiene esas melodías que son sencillas, las podés tararear, pero hermosas, y que se repiten porque están vinculadas a los distintos personajes, variándolas según el momento.

DC_SWESB_2.jpg

¿Cómo es el desafío en particular de estar ahí en vivo con la película? ¿Puede tener un punto de contacto con dirigir durante una ópera o un ballet, o es otra cosa?

Va por otro lado, porque en una ópera o ballet, estás con la orquesta acompañando, estás al servicio de. Pero en un ballet, en una ópera, están en vivo las personas y más o menos tenés ciertos matices, podés moverte un pelito digamos. Acá es absolutamente concreto, empezó la película a correr y siempre va a durar lo mismo, eso es súper interesante y eso es lo que lo hace tan difícil también, porque eso significa que tengo que estar absolutamente en sincronía con lo que está ocurriendo en la pantalla. Para eso está diseñado el sistema de clics que es tanto una señal sonora que me va marcando la pulsación de lo que yo debo hacer al dirigir la música como también un sistema de barras de colores e indicaciones que tengo en una pantalla. Yo tengo mi partitura y aparte una pantalla que se trata de esconder lo más posible para que no moleste al público, que es la que me va guiando, como un mapa de lo que tengo que ir dirigiendo.

¿Te da la sensación de que no pasa tanto como antes que las bandas sonoras de las películas generen un impacto y queden en la memoria, como sucede con la de Star Wars, Jurassic Park o Piratas del Caribe, por nombrar una un poco más reciente?

Yo creo que pasa, pero creo que también es una elección de este momento. Si vos de repente vas a otras películas, a las de Cristopher Nolan, por ejemplo, él busca más un universo sonoro que te lleve por otro lado. No te vas cantando la música de Interestelar o de Oppenheimer, pero porque no es lo que buscan. Es como algo más de los 70, 80, y los 90, ahora no se busca tanto eso, salvo por ejemplo las películas animadas de Disney. Pero es parte de la historia del cine, van apareciendo nuevos talentos y se van desarrollando nuevas vertientes, no es que está todo inventado, y eso me parece lo más lindo que hay.

Los detalles de las funciones

El Imperio Contaataca será proyectada el 13, 14 y 15 de febrero a las 20 horas en el Auditorio Adela Reta del Sodre. Las tres funciones serán en idioma original, subtitulada.

La cuarta función, la del 16 de febrero, será a las 17 horas, doblada al español.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma Tickantel.