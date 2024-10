El mensaje de la familia de Liam Payne tras la muerte del ex One Direction en Argentina

La familia del exintegrante de One Direction Liam Payne , fallecido en Argentina, dijo este jueves que están "desconsolados" por su muerte y lo recordarán por "su alma amable, divertida y valiente" .

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer , expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. "One Direction fue una de las bandas más grandes de la historia y su música tuvo un enorme impacto en millones de seguidores en todo el mundo", afirmó su portavoz.

La cantante Rita Ora, que cantó con Payne en For You de la película Fifty Shades Freed escribió en X que está "desolada". "Tenía un alma amable, nunca lo olvidaré. Me encantó trabajar con él, era una alegría estar en su compañía dentro y fuera del escenario", manifestó.

La Fiscalía argentina que investiga la muerte de Payne informó este jueves que califica el caso como "muerte dudosa", aunque cree que el músico estaba solo y atravesó un brote "producto del abuso de sustancias".

Un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional indicó que investiga el fallecimiento de Payne como "muerte dudosa" de manera "protocolar", ya que "todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".

La fiscalía agregó que se "secuestraron" en la habitación del compositor y guitarrista, de 31 años, una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

Personal de criminalística encontró un blíster de medicamentos y mencionaron Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre y whisky, según informaron fuentes de la policía local.

La Fiscalía presume que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, Payne "no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

Según lo reconstruido por la fiscalía, el hecho ocurrió a las 17.07 de este miércoles. Minutos antes, desde el hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica al 6000 de Palermo, llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

Al llegar los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires y la policía local, Payne ya había caído desde el balcón de su habitación y falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de muerte de Payne ha sido "politraumatismo, hemorragia interna y externa”. Los forenses no han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

Sin embargo, la investigación también está orientada en determinar la "eventual intervención de terceras personas" en los sucesos previos al deceso de Payne, según adelantó la Fiscalía.

En la noche de este miércoles, en la sede de la Fiscalía, en la capital argentina, se tomaron declaraciones testimoniales a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que, en las horas previas, habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del hotel cuando ocurrió el suceso.

