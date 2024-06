El mensaje de Nacho Álvarez por su cumpleaños: "Gracias por tanto amor (y por el odio)"

En la primera camiseta se lee la inscripción "no soy viejo, soy un clásico. Calidad genuina, 1971. 53 años siendo increíble". Junto a la prenda, Álvarez escribió "gracias por tanto amor (y también por el odio, que no es más que la otra cara de la moneda). A pasar por la vida, y no que la vida pase por nosotros".