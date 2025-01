El posteo de Nacho Álvarez sobre las miradas de figuras políticas que acompañó con una foto de sus lágrimas

"Dicen que los ojos son el espejo del alma. En estos 30 años de periodismo he mirado a los ojos a muchos pesos pesados de la política", escribió Álvarez.

"El Pepe (Mujica) tiene una mirada súper profunda, Lacalle Pou una mirada segura, que no es lo mismo que soberbia como la de su padre. Orsi tiene una mirada frágil, Cosse dura y maquiavélica, Pereira evasiva, Manini falsa, Ojeda una mirada rapidísima y calculadora, Sanguinetti típicamente política, Batlle tenía una mirada inteligentísima, Tabaré una mirada convencida", sigue el texto.

"Yo, para bien o para mal, tengo una mirada transparente. Por eso pude y puedo mirar a los ojos a todos. Y sostener la mirada desde la sinceridad. Donde el miedo no existe. Porque la fortaleza reside en asumir las propias debilidades, sin temor a exponerlas. Entonces ya no hay nada que perder. Porque cuando te conquistás a vos, y aprendés a convivir con tus dolores, el mundo es tuyo; o mejor dicho, ya no te importa la mirada de los demás. Porque te importan todos los demás", cierra el texto.

Después de un cierre de año intenso que incluyó el final del ciclo de Santo y seña en Canal 4, Ignacio Álvarez decidió empezar el 2025 en parajes exóticos y muy alejados de su día a día: el periodista se fue de viaje al continente africano junto a sus hijos.

En las imágenes que compartió se ven distintos animales que ha divisado en sus paseos por la sabana africana, entre ellos elefantes, guepardos, hipopótamos y hienas.