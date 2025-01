"No paro de moquear": las fotos del viaje de Nacho Álvarez entre leones, elefantes y hienas en África

"Amor. Vida. Magia. Esto resume lo que estoy sintiendo en estos días donde no paro de moquear. No sé cuánto es por la increíble experiencia de vivir África como se debe, recorriendo el Serengueti 12 horas por día para toparnos con animales de todo tipo. O si es por hacerlo con mis hijos, en estos viajes de aventura, naturaleza y complicidad de gustos. O quizás también por algo más que no termino de comprender pero empiezo a intuir: la vida es una; en los dos sentidos. El de aprovecharla para vivirla al máximo, y el de que todos somos uno. Como dice la canción: 'Somos tan distintos e iguales/todos somos uno con los demás'", escribió el conductor de La Pecera, en Azul FM.