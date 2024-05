El tenso cruce entre Victoria Rodríguez y Balbi en Esta boca es mía: "Que no sepa de fútbol no me hace idiota"

"Pregunto porque no conozco como funcionan las cosas del fútbol, no es lo mío, pero usted dice que esto es del Ministerio del Interior, bien. ¿Los clubes no tienen nada que hacer para poder sumar a pacificar la violencia en el fútbol?", preguntó Rodríguez.

Balbi respondió que el club tiene "mucha responsabilidad social", y enumeró algunas de las iniciativas que la institución desarrolla en ese sentido. La conductora lo interrumpió, a lo que el abogado contestó "me preguntás y no me dejás terminar; si es así, va a ser muy difícil".

Rodríguez le aclaró a Balbi que no se estaba refiriendo a este episodio puntual, pero volvió a preguntar si los clubes no tienen responsabilidad en permitir que las hinchadas "sean lugares donde circula el delito".

"Siempre se dijo que eran los que poco menos que financiaban a las barras bravas, las alimentaban. ¿Son mitos o es verdad?", preguntó.

"No sé de donde saca esa información. Realmente me sorprende", reaccionó Balbi, lo que llevó a que Rodríguez dijera "que no sepa de fútbol no me hace idiota. No me subestime".

"Para hablar, hay que comprobar las cosas", se defendió Balbi. "No entiendo el sentido del reportaje. Usted me quiere llevar a responsabilizar a una institución, en este caso Nacional, de un evento desgraciado que pasó en la vía pública en virtud de un festejo. Creo que tenemos que ir redondeando."

Rodríguez le dijo a Balbi que había estado "a la defensiva" durante la conversación y lamentó que haya tomado a mal la entrevista, y el presidente de Nacional respondió que estaba "sin dormir", antes de cerrar la conversación en un tono cordial.

Así fue la charla entre Victoria Rodríguez y Alejandro Balbi