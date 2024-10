Eugenio Derbez asegura que el destrato a los actores latinos en Hollywood no ha cambiado mucho en 100 años

Basada en una historia real sobre la versión en español de Drácula de 1931, Y llegaron de noche , la nueva serie de Eugenio Derbez, nos transporta a la época dorada de Hollywood, con un genial toque de humor, pero no menos realismo. En nuestra entrevista, el famoso actor mexicano nos revela los secretos detrás de la recreación de esta fascinante cinta y cómo la situación de los actores latinos en Hollywood, de alguna forma, parece no haber cambiado tanto.

-Bueno muy contento de verte primero que nada te quería decir que te queda fantástica la faldita de Don Quijote gracias. No, la verdad que no paro de reírme con la serie muy muy interesante y quería saber a quién se le ocurrió porque era algo que, o sea, el hecho de que había en Hollywood un Hollywood en español y que existió esta película es algo increíble, increíble.

Totalmente increíble, yo cuando supe de esta historia me costó trabajo creerlo, dije a ver si realmente existió, ¿por qué no se sabe de ella? Y luego, durante los tres años que hemos estado desarrollando el proyecto, me encontré con muchísima gente en Hollywood que conoce la historia. Había mucha gente que la conocía, pero estaba como que guardada. Era como de esos secretos de los cuales no se habla mucho. ¿Y sabes por qué no se habla mucho de ella? Porque resulta que cuando salen las dos películas y se estrenan, los críticos de Hollywood, todos estuvieron de acuerdo en que la versión en español era mejor, decidieron desaparecerla. La vendieron a Latinoamérica para finalmente lo que querían que era hacer dinero y luego desaparecieron todas las copias para evitar comparaciones con la americana. Y después, cuarenta años después, cuarenta y tantos después, en 1977 aparece una copia en Cuba y entonces eso vuelve a generar la conversación y ahora ya estamos contando la historia.

Además es como, no sé si la palabra es surrealista o paradójico, porque estamos viendo que en los años 20-30 estaba casi el mismo problema con los actores latinos que tenemos hoy. Eso es increíble, cuéntame un poquito de eso porque yo no lo conocía.

Pues mira, esto nos demuestra que desde hace 100 años, tanto ya estábamos en Hollywood los latinos, trabajando bajo condiciones adversas, porque sí, hace 100 años estábamos ahí, mal pagados, mal comidos, mal dormidos, y sin embargo, haciendo una mejor versión en español y a la fecha pues no ha cambiado tanto la cosa, se habla más de inclusión, se habla más de diversidad, pero siento que no es real, siento que la verdadera inclusión y la verdadera diversidad es hablar de temas latinos, de historias acerca de latinos que vale la pena, que merece la pena ser contada y es la verdadera inclusión para mí, cuando realmente cuentas historias no con latinos sino acerca de latinos.

Claro, y esto fue antes del doblaje, antes de los subtítulos.

Exacto, no había.

Claro, o sea, yo no lo sabía y creo que muy poca gente, por eso es tan importante traer este recuerdo y este hecho, ¿no? Lupita Tovar, o sea, tú la conociste o conociste su trabajo.

Yo oí hablar de ella mucho tiempo. Mi mamá fue actriz y fue más o menos contemporánea de Lupita Tovar, un poco más joven mi mamá, pero yo llegué a escuchar de Lupita Tovar toda mi infancia y no la conocí en persona, pero sí sabía de su trabajo, sí había visto algunas cosas de ella y ahora que me tocó, me dio mucho gusto saber que pues que empezó, yo tampoco sabía había sido la dama joven de drácula

¿Existió el personaje de la traductora, que es como un poco la que lleva el hilo? Además el trabajo de Sofía es impresionante...

No, curiosamente te voy a hacer... Todo el hecho es real, toda la anécdota es real, pero obviamente los escritores se tomaron algunas licencias para hacerlo un poco más cómico y más divertido. Y justo el personaje de Sofía no existió. La cosa que fue todavía más loable para los latinos o quizá para el director o productor. Quien dirigió la serie no hablaba español y no tenía la menor idea de lo que estaban diciendo y no tenía un traductor tampoco. Entonces era como la torre de Babel. Fue muy complicado porque no sabía lo que estaba dirigiendo, y sin embargo mira, le quedó bien.