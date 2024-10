Final de La Voz Uruguay: ¿quién ganó la nueva edición del certamen de canto que emite Canal 10?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Voz Uruguay (@lavoz_uy)

Luego de esa instancia, los concursantes cantaron por última vez en solitario. Para esta final, Juan Amato (equipo Rada), cantó Déjame llorar, de Ricardo Montaner; Michelle Viquez, del equipo de Luana, cantó el clásico de Queen Show must go on.