El piropo de un participante a Luana Persíncula en La Voz de Canal 10: mirá la reacción de la coach

Al ritmo de Dime que no , el participante dejó una buena impresión tanto en Luana como en el resto de los coachs.

"En vos", le contestó García a su coach. La respuesta generó sorpresa en todos los coachs, incluso en Luana.

Si alguien encuentras las palabras de Luana nos avisa… #LaVozUruguay #TeamLuana pic.twitter.com/97PiPpnUyd — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) September 10, 2024

Finalmente el joven fue el último salvado por Luana y participará de las batallas de La Voz, la próxima fase del certamen de canto de Canal 10.

Los otros dos salvados por la artista fueron Michelle Viquez y Luca Scaboni, mientras que los restantes tres participantes quedaron fuera del reality show. Viquez, perteneciente a una banda de glam metal, cantó el tema Alone.

¡Todos esperando a este momento de la canción! ¿Qué te parece Michelle interpretando "Alone"? #LaVozUruguay #TeamLuana pic.twitter.com/wMjad56h9J — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) September 10, 2024

Por otra parte, Luca Scaboni es un estudiante de ingeniería que hizo vibrar a los coachs con su interpretación de Jailhouse rock de Elvis Presley.

Los seleccionados de Rubén Rada en La Voz de Canal 10

El coach Rubén Rada también tuvo un trabajo difícil, debió seleccionar a otros tres cantantes para que continúen en su equipo. Lo que significó que otros tres concursantes quedaran afuera del certamen.

El primer salvado fue Guzmán Methol, un gerente de ventas que estudió producción musical en Los Ángeles y que volvió a la música para conformar el equipo de Rada. El joven cantó As it was de Harry Styles.

¡Guzmán defiende su lugar en los KNOCKOUTS cantando "As it was"!

Auspiciado por ESTRELLA GALICIA#LaVozUruguay #TeamRada pic.twitter.com/mCkYg7eiw6 — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) September 10, 2024



Auspiciado por ESTRELLA GALICIA#LaVozUruguay #TeamRada pic.twitter.com/mCkYg7eiw6 — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) September 10, 2024

La segunda participante salvada fue Nury Medina, una profesora de inglés que se animó a subirse al escenario de La Voz para cantar Ironic de Alanis Morissette.

La joven terminó su interpretación entre lágrimas emocionada por el recuerdo de su abuela, ambas compartían el mismo nombre.

¡Nury interpreta el clásico en inglés "Ironic"! ¡A Agus parece encantarle esta versión! #LaVozUruguay #TeamRada pic.twitter.com/zwj23AEGFg — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) September 10, 2024

La última salvada por Rada fue Graciela Montes de Oca, una mujer de 71 años que después de enfrentar un problema de salud se dedicó a la música y probó suerte en el certamen.

¿Dónde estas corazón? fue la canción con la que se ganó el pase a las batallas.