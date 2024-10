Freddy Villarreal presenta nueva obra a Uruguay y habló de la posibilidad de que se reúna el equipo de Videomatch: "Hay ganas de volver"

Nada sale como se supone habíamos ensayado. Desde el arranque hay algunas referencias a divertidos problemas en bambalinas que se van incorporando al acto, no vamos a contar mucho, pero todo lo que sucede en el escenario y afuera, forman parte de este espectáculo que es delirante. Hay mucho de eso y de situaciones inesperadas que el público disfruta. En el transcurso vamos contando que teníamos todo muy bien ensayado, pero en esta función algunas cosas pasan y los personajes se van del relato y entran en un espiral de situaciones muy locas y divertidas. El espectáculo logra tener la complicidad del público que disfruta cada escena.

¿Están de gira en Uruguay y recorriendo esta semana el interior?

Venimos de Montevideo, hicimos San Carlos, Florida, el jueves 17 de octubre Durazno, el 18, San José, 19, Paysandú y cerramos el domingo 20 en Salto, así que súper felices de poder recorrer el Uruguay, que teníamos muchas ganas y muchos pedidos.

¿Qué pasó con el proyecto humorístico con Marcelo Tinelli?

Por ahora nada, es solo una idea, son momentos difíciles para los canales por temas de presupuesto, así que por ahora nada.

¿Pero hubo algunas reuniones del elenco histórico de VideoMatch con el productor Pablo "Chato" Prada, no? Yo los vi en el canal.

Bueno fue eso, lo que viste, una reunión para conversar, para saber en que estábamos y hablar sobre algunas ideas.

¿Te molestó que se hiciera público y que se comentara en medios sobre este proyecto?

No, no me molestó. A veces los proyectos y las ideas hay que madurarlas un poco mas, sobre todo si no llegan en el momento justo por muchos factores, tiempos de producción, presupuestos, compromisos ya asumidos en los integrantes. Pero están las ganas, hay ganas de volver a hacer alguna cosa. Es un momento que se necesita humor en la tele, ojalá sea para el año que viene.